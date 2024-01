Afrique: CAN2023/ Belmadi - " On est là pour avoir le maximum d'ambitions "

Djamel Belmadi, le sélectionneur national des Verts a indiqué lors de la conférence de presse qui précède le match de l'Angola que ses joueurs sont prêts pour cette 34 e édition de la coupe d'Afrique des Nations et que l'ambition est la même, à savoir aller le plus loin possible dans cette compétition.

Pour le sélectionneur national « l'ambition est la même, On est la pour avoir le maximum d'ambitions. Rien de nouveau, quand on entame une compétition pareille, c'est pour faire le maximum pour aller le plus loin possible, au même titre que les autres équipes, mais j'ai la conviction qu'un tournoi pour un compétiteur c'est d'avoir le maximum des ambitions. En fait, on veut créer une belle page comme en Egypte », a déclaré le coach national en conférence de presse d'avant- match.

Djamel Belmadi ne craint pas la pression du premier match, pour lui « la pression, on vit avec. Encore plus chez nous, si on n'est pas prêt pour, on n'a pas grands choses à faire dans cette compétition ».

« Un premier match, ça influe sur le reste de la compétition... »

Evoquant le premier match de la CAN2023 pour les fennecs face à l'Angola, le coach algérien donne beaucoup d'importance à ce match d'ouverture qui est très important pour le reste de la compétition, selon ses dires « La pression ont vit avec d'une manière générale encore plus chez nous, si on n'est pas prêts à gérer cette pression, qui fait d'ailleurs la beauté de ce sport, on n'a pas grand-chose à faire dans ce domaine. Le premier match est un moment important, ça influe sur tout le reste de la compétition. Il y'a des choses qui peuvent naître derrière ça, nous avons deux exemples depuis que je suis à la tête de la sélection. Il faudra bien entamer le tournoi lundi face à l'Angola », a affirmé Belmadi en conférence de presse tenue au stade de la Paix.

%

Rappelons que l'Algérie évoluera dans le groupe D durant la CAN2013 en compagnie de l'Angola, le Burkina Faso et enfin la Mauritanie.

« On connait parfaitement cette équipe angolaise »

Djamel Belmadi a révélé qu'il connait parfaitement l'Angola, son premier adversaire en coupe d'Afrique des Nations.

« On connait l'équipe d'Angola, et son compartiment défensif, c'est une équipe qui encaisse peu de buts, mais ils ont aussi des atouts offensifs. Il y'a un vrai travail qui se fait dans cette équipe. Ils nous connaissent aussi, mais après il y'a la réalité du terrain. »

Et d'enchaîner : « En football, c'est facile de vouloir marquer tôt et beaucoup de buts, mais on a un adversaire en face. Nous avons travaillé depuis un certain moment déjà, et parmi les éléments et d'aller jusqu'au bout dans le match, en tenant compte de plusieurs paramètres. Il y'a beaucoup de pression et de tension, les joueurs sont prêts à souffrir ».

Enfin, concernant le onze qu'il compte aligner face aux « Palancas Negras », le coach national a affirmé que « Les réflexions c'est le lot des entraîneurs. Les problèmes de riches dans certains compartiments compliquent un peu la réflexion. Difficile d'être sûr à 100% même à quelques heures du match quand on a autant de bons joueurs à choisir. J'ai des options, j'espère que le tournoi sera long pour nous », a-t-il conclu.