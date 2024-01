Afrique: CAN2023/ Pedro Gonçaclves - « On est bien préparé pour ce premier match face à l'Algérie »

Le sélectionneur des « Palancas Negras » de l'Angola, Pedro Gonçalves avoue que la mission n'est pas facile face à l'Algérie, toutefois, son équipe va tout faire pour tenter de créer la surprise lors du match de l'ouverture du groupe D face à l'Algérie.

« L'objectif c'est d'être présents dans cette compétition continentale. Nous avons réalisé notre premier objectif à savoir se qualifier à la CAN. Nous sommes entrain d'avancer. Nous avons débuté notre préparation au mois d'octobre avec à la clé deux matchs de préparation. Nous nous sommes bien préparés pour le premier match face à l'Algérie », a indique le coach portugais de l'Angola et de poursuivre.

« L'Algérie est une bonne équipe, mais nous avons notre propre stratégie, que nous allons développer pour réaliser un bon résultat face à l'Algérie. Nous avons des joueurs qui ont un certain niveau sur le plan international. C'est à nous d'être à la hauteur », a indique le sélectionneur de l'Angola en conférence de presse d'avant- match.

« On doit avoir l'ambition d'être bon offensivement et défensivement »

Réputée d'être une solide équipe défensivement, l'Angola ne compte pas uniquement attendre l'Algérie demain, loin de là.

« Nous avons l'ambition d'être au top offensivement et défensivement. Nous avons les moyens et les ressources pour maintenir cette dynamique et appliquer tout ce sur le terrain. Je pense que si nous sommes en Cote d'Ivoire, c'est que nous avons des atouts à faire valoir. L'Algérie va donner le meilleur de lui même, mais nous aussi on va tenter d'être à la hauteur ».

« Mes joueurs sont très motivés »

Le coach de l'Angola a estimé que son équipe n'est pas certes favorite mais qu'lle va tout faire pour sortir avec un résultat positif.

« On est très concentrés sur notre sujet, certes, nous nous ne sommes pas les favoris ce cette rencontre mais on fera tout pour se surpasser. Nous sommes motivés et déterminés à l'idée de faire une bonne entame de compétition. Mes joueurs sont conscients de la tache qui les attend demain face à l'Algérie ».