Ile Maurice: 27 ans de prison pour avoir tué l'amant de sa femme

Il y a 14 ans, soit le 18 janvier 2010, une découverte macabre est faite à Bassin-Blanc. Le corps sans vie d'Aboo Sahma Toofany, un planteur de 42 ans, est retrouvé en état de décomposition en fin d'après-midi. Ce dernier a été brutalement assassiné à Surinam deux jours auparavant. Ses agresseurs : Rajcoomar et Sangeeta Seegolam, mari et femme, avec lesquels Aboo Sahma Toofany entretenait une relation assez compliquée.

Il s'avère que le couple Seegolam, habitant Surinam, est très religieux et adore accomplir des prières régulièrement. C'est en effet ainsi que Rajcoomar Seegolam, sergent de police à l'époque, parvient à faire la connaissance d'Aboo Sahma Toofany, lorsque ce dernier s'adresse à lui pour des conseils. Rajcoomar Seegolam aide volontiers Aboo Sahma Toofany et ce dernier devient progressivement un bon ami du couple. Au fur et à mesure que leur amitié se renforce, Aboo Sahma Toofany se rend régulièrement chez les Seegolam pour des prières, des conseils spirituels et même pour prendre ses repas, notamment après avoir confié au couple qu'il était privé de nourriture chez lui. Le couple Seegolam prend donc Aboo Sahma Toofany sous son aile, ce dernier n'ayant pas une vie facile. Mais bientôt, cette relation prend une autre tournure - dangereuse - lorsqu'Aboo Sahma Toofany se rapproche de Sangeeta Seegolam, l'épouse de Rajcoomar, et les deux entament une liaison...

Nous sommes en mars 2009 lorsque le sergent Rajcoomar Seegolam se rend compte de la relation entre sa femme et son ami proche. Il décide d'aborder la situation de manière réfléchie et calme, en s'adressant aux proches d'Aboo Sahma Toofany et en le priant instamment de ne plus venir chez lui. Mais alors que Rajcoomar Seegolam s'efforce de sauver son mariage, il ne sait pas que son épouse est loin d'être sur la même longueur d'onde.

Tromperie

Cependant, Sangeeta Seegolam continue de permettre à Aboo Sahma Toofany de venir chez elle et les deux se livrent à des jeux intimes, lorsque Rajcoomar Seegolam se rend à son travail. Cela dure des mois. Jusqu'au jour où Rajcoomar Seegolam découvre le pot aux roses. Or, le jour des faits, soit le 16 janvier 2010, Rajcoomar Seegolam doit participer à une activité policière à Ferney tôt le matin. Après avoir quitté son domicile pour se rendre sur place, il est informé que l'activité est annulée. Rajcoomar Seegolam rentre chez lui et, après avoir pris une tasse de thé, se rend à la plage publique de Riambel pour y pratiquer la marche. Vers 8 heures, il retourne à son domicile, entrant par le garage et passant par le couloir et la cuisine pour se rendre aux toilettes. C'est alors qu'il est choqué, car il voit une paire de jeans sur un siège et un sous-vêtement sur le sol. Ils appartiennent à Aboo Sahma Toofany. En se dirigeant vers la chambre à coucher, Rajcoomar Seegolam surprend son épouse Sangeeta et Aboo Sahma Toofany en pleins ébats...

Instantanément, Rajcoomar Seegolam se précipite à l'intérieur de sa chambre pour saisir Aboo Sahma Toofany par le cou, le traîner jusqu'à la cuisine et lui asséner un coup de poing sur le front. Au moment où Aboo Sahma Toofany retombe sur la table, ce dernier saisit un couteau qui s'y trouve et se dirige vers Rajcoomar Seegolam pour l'agresser. Le sergent de police se défend alors en bloquant la main d'Aboo Sahma Toofany. Lors de cette altercation, le couteau entaille l'oreille gauche et la joue d'Aboo Sahma Toofany et ce dernier lâche le couteau. Rajcoomar Seegolam donne ensuite un coup de pied à la poitrine d'Aboo Sahma Toofany. Et sous le coup de l'émotion, il s'empare d'une tringle et lui inflige des coups à la tête, à la main et aux épaules. Aboo Sahma Toofany s'effondre.

Passion dévastatrice

C'est la panique, le choc et la consternation pour Rajcoomar Seegolam, qui se rend compte de la gravité de la situation et qui réfléchit au fait qu'en un instant, sa vie a basculé, alors que selon ses dires, il n'avait pas l'intention de tuer Aboo Sahma Toofany. Rajcomar Seegolam, ayant agi sous l'emprise de la colère, décide alors de prendre les choses en main : il choisit de se débarrasser du corps d'Aboo Sahma Toofany en l'enveloppant dans deux sacs en plastique. Il place ensuite les vêtements de sa victime dans un autre sac en plastique.

Le couple Seegolam fait alors appel à l'aide du frère de Sangeeta, et dispose le cadavre d'Aboo Sahma Toofany à Bassin-Blanc et ses vêtements à un autre endroit. Le corps de la victime est retrouvé deux jours plus tard, le 18 janvier 2010. L'autopsie, pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, attribue la cause du décès à des lésions crânio-cérébrales.

Coupables

Au moment où la relation entre Sangeeta Seegolam et Aboo Sahma Toofany est mise en lumière, la maison du couple Seegolam est passée au peigne fin par la police et des traces de sang sont découvertes. La police décide donc d'embarquer le couple. Soumis à un interrogatoire serré, Sangeeta Seegolam craque. Rajcoomar Seegolam décide alors de collaborer avec la police et d'avouer ses actes. De son côté, Sangeeta Seegolam donne différentes versions des faits au cours de l'enquête, affirmant à un moment donné qu'elle a également asséné un coup à Aboo Sahma Toofany sur les jambes, et présentant à d'autres moments une version qui l'exclut de l'agression.

Des versions qui ne convaincront pas le jury aux Assises. Face à l'accusation d'assassinat, le couple Seegolam a plaidé non coupable lors de son procès. Mais les jurés rendent un verdict de culpabilité. Lors du verdict prononcé en janvier 2018, le juge Benjamin Marie-Joseph fait état de la gravité du délit. Rajcoomar et Sangeeta Seegolam sont condamnés à 27 ans de prison.