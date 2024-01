Mali: 31ème session ordinaire du conseil d'administration de la CMSS - Le budget 2024 en hausse de 5,22%

Placée sous la présidence du ministre de la Santé et du Développement Social, Colonel Assa Badiallo Touré, la Caisse Malienne de Sécurité Sociale a tenu le jeudi 28 décembre 2023, la 31e session ordinaire de Conseil d'administration de la CMSS et la 22e session ordinaire de la délégation de gestion de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO). Ces deux sessions ont été placées sous le signe de renforcement des acquis et de la maitrise des dépenses AMO.

Au cours des deux sessions, les administrateurs ont tour à tour examiné et adopté les documents ci-après : le rapport d'activité, le rapport de l'exécution du budget de 2022 et les projets de budget et plan d'actions de 2024.

C'est ainsi que le budget de la CMSS au titre de l'exercice 2022 a été exécuté avec un taux de plus de 95% , tandis que le plan d'actions 2022 a enregistré un taux de réalisation de 41 activités sur 71 programmées. Ces taux ont été jugés très satisfaisants par le conseil d'administration.

Quant à la gestion de la délégation de l'AMO, le budget a été réalisé une recette de plus de 34, 550 milliards de Fcfa contre 34, 558 milliards de Fcfa en dépense.

Au regard de ces chiffres, la présidente du conseil d'administration, Colonel Assa Badiallo Touré, a souligné qu'en considérant cette dynamique « les perspectives seront bonnes pour 2024 ».

%

Ainsi, le budget 2024 qui connait une augmentation de 5, 22% , s'inscrit dans la dynamique du renforcement de la protection sociale en s'appuyant sur un programme d'activités autour des objectifs qui sont entre autres : assurer le suivi de la carrière et des cotisations des assurés , optimiser le recouvrement des recettes, réaliser la liquidation des droits , effectuer le paiement régulier des prestation , pérenniser les régimes, assurer la gouvernance et la gestion administrative, améliorer et de renforcer le système d'information ainsi que d'améliorer les services aux assurés.

Quant au budget de la délégation de gestion de l'AMO, elle a connu une légère baisse de 2,49%.

Ainsi, la présidente Assa Badiallo Touré espère fortement que les recommandations et conclusions issues de cette session permettront à la CMSS d'accomplir ses missions.