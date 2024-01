Mali: Badara Aliou Coulibaly, nouveau directeur général de la BNDA

Le conseil d'administration de la Banque nationale de développement agricole (BNDA) a nommé le 14 décembre 2023 à l'occasion de la 138ème séance dudit conseil tenue à Paris en France, un nouveau directeur général. Il s'agit de Badara Aliou COULIBALY, ex-directeur du pôle finance et trajectoire de l'établissement bancaire.

Successeur de Mary Keïta, Badara COULIBALY, qui a pris fonction ce 4 janvier, cumule plus d'une vingtaine d'année d'expérience dans le domaine de la finance et de la banque.

Dans la même veine, le conseil a également nommé CISSE Aïchatou TOURE, Directrice générale adjointe de la banque. Avant sa nomination, elle était directrice du département de la conformité et des risques.

Rappelons que la BNDA est un établissement bancaire de développement fondée en 1981, et située à Bamako, capitale du Mali. En plus de fournir des services bancaires communs, elle se concentre sur les services de financement pour intrants agricoles équipements et infrastructures de production agricole.

En 2022, l'établissement financier a réalisé en un an, un Produit net bancaire (PNB) en hausse de 10% à 52,5 milliards FCFA. Cette embellie du PNB est en lien avec la hausse des intérêts et produits assimilés couplés à des intérêts et charges assimilées, qui sont ressorties respectivement à 47,7 milliards en 2022 et à 42,8 milliards FCFA l'année précédente.

Nonobstant un coût de risque élevé en hausse de 36%, la banque arrive à dégager un résultat d'exploitation positif chiffré à 13,2 milliards FCFA. Cet excédent permet à l'établissement de dégager un résultat net de 11,7 milliards en 2022 contre 11,6 milliards FCFA en 2021. Elle est la troisième meilleure banque du Mali en termes d'actifs en 2022.