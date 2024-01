Mali: Budget 2024 de l'INPS - Plus de 268 milliards FCFA à mobiliser

Les 102e, 103e et 104e conseils d'administration de l'Institut national de Prévoyance sociale (INPS), tenus le 28 décembre 2023, ont concerné respectivement l'examen et l'adoption du projet de budget 2024 de l'Amo ; l'examen et l'adoption des projets de budget et de programme d'activités 2024; et l'examen et l'adoption du rapport d'activités du directeur général et des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

A l'issue des travaux, la prévision de recettes de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO au titre de l'exercice 2024 se chiffre à 61 577 140 229 F CFA contre 58 014 677 060 FCFA en 2023, soit une augmentation de 7 %.

Aussi, le budget 2024 de l'INPS est arrêté en recettes à 268 451 771 209 F CFA et en dépenses à 254 350 825 910 F CFA. « Le projet de budget 2024 de l'Institut National de Prévoyance Sociale est arrêté en recettes à 268 451 771 209 francs CFA et en dépenses à 254 350 825 910 francs CFA. Il dégage un solde d'exploitation prévisionnel de 14 100 945 299 francs CFA. Ce budget est en augmentation de 6,3% au titre des recettes et de 5,8% au titre des dépenses par rapport à celui de 2023 », a déclaré Yacouba Katilé, président du Conseil d'Administration.

S'agissant des états financiers, l'exercice 2022 se chiffre à 17 427 691 312 F CFA contre 12 714 334 731 F CFA en 2021, soit une progression de 37 %. « Malgré un environnement difficile, il ressort des états financiers soumis à votre analyse que l'exercice 2022 s'est clos sur un résultat excédentaire qui se chiffre à 17 427 691 312 F CFA contre 12 714 334 731 F CFA en 2021, soit une progression de 37% », ajoute-t-il.

L'INPS demeure l'instrument de protection sociale des travailleurs du secteur privé et assimilés, à ce titre, les ressources de cotisations demeurent les principales sources de financement des prestations sociales auxquelles les travailleurs ont droit.

La sécurité sociale est-elle l'instrument le plus privilégié pour lutter contre la vulnérabilité de la population face aux aléas de la vie.

L'INPS en tant qu'organisme gestionnaire délégué de l'Amo, est chargé d'exécuter pour le compte de la Canam, les opérations relatives au recouvrement des cotisations, à l'affiliation et à l'immatriculation des travailleurs salariés et non-salariés bénéficiaires de l'Assurance maladie obligatoire.