Afrique: CAN 2024 - Le Cap-Vert domine un triste Ghana et s'offre la tête du groupe B

Le Cap-Vert a montré un visage offensif et séduisant pour s'offrir la victoire contre le Ghana ce dimanche 14 janvier pour son premier match dans cette CAN 2024. Dans l'enceinte Stade Félix Houphouët Boigny, les Requins bleus ont attendu le temps additionnel pour prendre définitivement l'avantage et l'emporter logiquement 2-1 pour s'emparer de la tête du groupe B.

Cette équipe ghanéenne est bien loin de ce qu'elle a été. Contre le Cap-Vert, ce dimanche 14 février, pour leur premier match de cette CAN 2024, les Black Stars sont repartis la queue entre les jambes après une défaite 2-1. Face aux hommes de Pedro Leitao Brito, qui n'ont pas eu peur de prendre leur responsabilité et de s'emparer de la possession du ballon, ceux de Chris Hughton, privés de Mohammed Kudus, ont montré un visage bien pâle.

Si pâle qu'à l'approche de la demi-heure de jeu, les Requins bleus affichaient une possession du ballon pas loin des 70% et avaient déjà tenté leur chance quatre fois contre... zéro pour leurs adversaires. Et parmi ces quatre frappes, une a fait mouche. Jovane Cabral, l'attaquant de la Salernitana, s'est essayé à la frappe, mal repoussée par les gants de Richard Ofori, dans les pieds de Jamiro Monteiro, qui n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets (17e). De quoi consacrer une domination assez évidente.

Djiku ne pouvait pas tout faire

Seule ombre au tableau capverdien en première période, l'égalisation de Majeed Ashimeru d'une frappe limpide à l'entrée de la surface. Mais son coéquipier Ransford-Yeboah Königsdörffer, qui traînait dans la zone de vérité, a été jugé gênant pour la vision du portier et donc signalé hors-jeu par la VAR puis l'arbitre.

%

La seconde période a ressemblé peu ou prou à la première. À une exception nommée Alexander Djiku. En véritable héros, il a sonné la révolte des siens d'un coup de tête rageur sur un corner tiré par Jordan Ayew (56e). À peine 10 minutes plus tard, l'ancien défenseur de Strasbourg s'est signalé d'un retour magistral sur un tacle dans les pieds de Bebe qui filait seul au but. Puis, il a sauvé devant son but une reprise de volée qui prenait le chemin des filets (73e).

Puisque Djiku ne peut pas être partout, c'est son portier Richard Ophori qui l'a relayé pour remporter deux face-à-face décisifs (84e, 90e). Finalement, à force de tanguer, le navire ghanéen a coulé : après une longue touche capverdienne, qui a provoqué un cafouillage dans la défense, Garry Rodrigues s'est retrouvé tout heureux seul face au but vide pour plier le match.

Après le match nul de l'Égypte contre le Mozambique, le Ghana avait de la place pour prendre les manettes de ce groupe B. C'est finalement le Cap-Vert qui se retrouve dans le fauteuil de commandant de bord. Quant aux Black Stars, la rencontre contre les Pharaons à venir dans quatre jours pourrait déjà sceller leur sort.