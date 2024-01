Afrique: Islam Slimani - « La CAN est la compétition la plus difficile au monde »

interview

- L'ancien joueur du Sporting CP et de Lyon évoque la compétitivité de la "Coupe la plus difficile" CAN CAF TotalEnergies

- Le joueur de 35 ans a fait ses débuts à la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies en 2013

Une sixième Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 signifie beaucoup pour l'Algérien Islam Slimani, un exploit dont il est reconnaissant.

S'appuyant sur les souvenirs des cinq précédentes éditions, Slimani explique qu'il a appris à connaître les nuances de la compétition - les terrains, le jeu, les conditions météorologiques et le caractère unique de la compétition.

Tout cela, explique-t-il en exclusivité à CAFOnline, l'a préparé à une campagne qu'ils espèrent aller jusqu'au bout. Entre autres choses, il a également parlé de l'augmentation du temps de jeu et de la profondeur de banc de l'équipe algérienne.

C'est la sixième fois que vous participez à la CAN, comment vous sentez-vous ?

C'est toujours une bonne chose d'être ici et de pouvoir jouer davantage pour mon équipe nationale, je peux aider mon équipe et j'espère jouer davantage.

Depuis toutes ces années que vous participez à la CAN, qu'avez-vous appris ?

%

Pour moi, c'est la coupe la plus difficile au monde. Il est très difficile de jouer contre des équipes africaines. Nous jouons contre de bonnes équipes et nous rencontrons souvent de grands joueurs. J'ai peu d'expérience, mais quand j'étais jeune, c'était très difficile.

Qu'est-ce qui rend la CAN difficile ?

Pour moi, c'est le temps, parfois le terrain. Parfois, nous jouons à 14 heures, 15 heures et c'est très difficile.

Vous avez fait vos débuts en 2013. Quelle est la différence entre jouer à l'époque et aujourd'hui ?

Oui, pour moi, ce sont les conditions. Maintenant, nous avons plus d'expérience et je sais comment me gérer et gérer l'équipe.

Vous avez gagné en 2019, est-ce que cela vous a enlevé de la pression à ce moment-là parce que dans votre pays, les gens disaient que vous ne jouiez pas bien ?

Le plus important, c'est de gagner. Vous pouvez jouer sept ou huit fois à la CAN, mais vous ne pouvez pas gagner. Je pense que nous avons bien joué et que nous avons gagné tous les matches.

Avez-vous le sentiment que cette fois-ci, l'Algérie peut à nouveau le faire ?

Oui, nous sommes tous là pour ça. Je pense que deux ou trois équipes sont favorites, comme la Côte d'Ivoire, le Maroc et l'Egypte. Ils ont de bonnes équipes, mais notre équipe est là pour gagner tous les matches.

Qu'est-ce qui fait la particularité de l'Algérie ?

Je pense que c'est le coach. Il a encouragé l'esprit d'équipe. Nous avons de bons joueurs, comme toutes les équipes, mais je pense que nous avons un entraîneur qui sait comment gérer une équipe et ce qu'il faut faire pour gagner.

Quelle est l'importance de Riyad Mahrez pour l'équipe ?

Il est très important. Nous avons Riyad et beaucoup de bons joueurs, mais le plus important, c'est l'équipe. Nous avons une bonne équipe et de bons joueurs.

Remporter la CAN en 2019 et tous les trophées de votre carrière, où se situe ce dernier ?

C'est le premier. Gagner un trophée avec son pays est la meilleure chose qui soit dans le football.

Que pensez-vous de votre groupe dans cette CAN ?

Je pense que c'est un groupe difficile. Nous avons le Burkina Faso et l'Angola, qui sont de bonnes équipes, ainsi que la Mauritanie. En Afrique, il n'y a pas de petites ou de bonnes équipes, tout le monde peut battre tout le monde.

De quoi avez-vous parlé avant le tournoi ?

Quand vous arrivez et que vous voyez l'atmosphère et les gens, vous avez envie de commencer à jouer et maintenant que nous sommes ici, nous avons envie de commencer à jouer.

Allons-nous vous revoir ou s'agit-il de votre dernière CAN ?

J'espère jouer plus longtemps, mais si je peux jouer, je le ferai. J'aime jouer au football pour mon pays et si je le peux, je veux jouer la prochaine édition. Pour l'instant, nous voulons nous concentrer sur celle-ci et si je peux encore jouer, je serai là.

Qu'avez-vous dit aux jeunes joueurs de l'équipe ?

Croire, et croire que nous pouvons gagner. Nous avons un bon groupe, composé de jeunes et de joueurs expérimentés, et nous ferons tout pour notre pays.