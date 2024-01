Sénégal: Le BRT en chiffres - 419 milliards FCFA, 158 bus, 18,3 km, 300 mille voyageurs/jour

Le BRT (Bus rapid transit) es inauguré ce dimanche 14 janvier 2024. Un des projets phares du Plan Sénégal émergent (PSE), son financement est estimé à 419 milliards FCFA environ (69 % Etat et partenaires au développement et 31% Secteur privé). Le projet consiste en la réalisation d'une infrastructure BRT sur un linéaire de 18,3 km. Le tracé concerne 02 départements (Guédiawaye et Dakar), 14 communes et 02 mairies de ville situées dans l'agglomération dakaroise.

Avec un parc de 158 bus 100% électriques dont 121 déjà réceptionnés, le BRT marque une étape décisive dans la marche de notre pays vers l'émergence. Il permettra de transporter environ 300 000 passagers par jour, sans pollution, avec internet à bord et dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et de régularité. Sa réalisation a généré pas moins de 1000 emplois directs dont 35% au profit des femmes et 50% au niveau des communes traversées.

Les temps de parcours entre Guédiawaye et le Centre-ville passeront de 90 à 45 minutes dans des conditions de confort, de sécurité et de régularité substantiellement améliorées. En outre, la proportion de population régionale pouvant accéder au Centre-Ville en moins de 60 minutes augmentera de 12%, passant de 57% à 69%.