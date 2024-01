Ile Maurice: Avec Belal dans les parages - La délégation mauricienne bloquée à l'île de la Réunion

Ils devaient rentrer à Maurice ce dimanche 14 janvier sur un vol d'Air Austral prévu à midi à l'aéroport international Roland Garros. Cependant, les 12 judokas mauriciens et les 3 officiels (Josian Valère et David Prosper, respectivement président et trésorier de la Fédération Mauricienne de Judo, ainsi que Laval Collet, coach) ont été contraints de rester sur l'île de la Réunion après l'annulation de leur vol par les autorités aéroportuaires depuis samedi.

L'aéroport international Roland Garros a suspendu toutes ses activités à partir de 16h00 ce dimanche. Tous les réseaux de transports en commun ont suivi à partir de 18h00 avec l'annonce de l'alerte rouge cyclonique à compter de 20h00 et l'appel à la population de se confiner, Belal étant annoncé comme un cyclone potentiellement dévastateur, pouvant marquer l'histoire de l'île de la Réunion.

La délégation mauricienne se trouve donc actuellement au CREPS (Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive) à Sainte Clothilde, se préparant à vivre le passage de Belal, tout comme les Réunionnais. «Après deux semaines d'un stage intensif avec des judokas de l'équipe de France masculine, on avait hâte de rentrer à la maison, mais il semble que Dame nature en a décidé autrement. Il faudra donc que l'on attende le passage de Belal et la réouverture de l'aéroport», a déclaré David Prosper.

Qu'en est-il de l'état d'esprit des judokas ? «Ce sont des combattants. Donc, ils sont prêts à toutes les épreuves.»