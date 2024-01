Afrique: CAN 2023 - « La victoire contre le Ghana permettra d'aller loin », Bubista (Cap-Vert)

interview

Après leur victoire 2-1 contre le Ghana ce dimanche à la CAN 2023, le sélectionneur du Cap-Vert, Bubista, pense que ce résultat est un stimulant pour son équipe.

Journaliste : Félicitations pour la victoire de ce soir. Avant de commencer, je vous demande de nous donner vos sentiments sur cette victoire. Et comment avez-vous construit cette victoire contre le Ghana ?

Bubista : Nous sommes un pays très petit, donc nous devons faire tout avec l'équipe. Au début et à la fin du match, nous avons toujours essayé de faire un match positif, d'essayer de gagner. Nous avons eu plusieurs chances de marquer. Le Ghana a aussi eu des chances. Nous félicitons également le Ghana pour l'excellent match.

Journaliste : Qu'est-ce que cela signifie pour le Cap-Vert de vaincre le Ghana ?

Bubista : Cela signifie beaucoup de choses pour nous. Quand on est sur le terrain, l'objectif, c'est de vaincre. Nous recherchons la victoire. J'aimerais dire que le Ghana, dans la première CAN que nous avons fait en 2013, nous avons été éliminés par le Ghana. Nous avons un objectif, nous respectons toutes les équipes de notre groupe, mais nous aimerions démontrer la qualité de notre football. Nous sommes certes petits, mais nous avons les conditions nécessaires pour lutter et pour affronter toutes les grandes équipes de l'Afrique.

Journaliste : Pendant le match, quelles ont été les faiblesses que vous avez identifiées auprès de l'équipe du Ghana qui vous a permis de prendre la décision, qui vous a permis de gagner ce match ?

Bubista : Nous avons observé le Ghana, le jeu du Ghana, tout comme le Ghana nous a aussi observés, et nous savions que nous étions capables de tirer un profit, un avantage sur les transitions offensives. Nous avons eu plusieurs opportunités de finaliser notre jeu. Et comme je l'ai dit, le Ghana est une grande équipe qui a aussi eu les opportunités de marquer des buts. Je sais que nous sommes vainqueurs, mais le Ghana aussi a mérité la victoire.

Journaliste : On sent que Mendes Rodríguez sort un peu de votre 11, ça fait un moment, mais aujourd'hui, il a sorti le grand jeu pour le Cap-Vert. Alors, dites-nous, est-ce que vous ne le voyez pas tactiquement ce joueur pour qu'il soit dans le 11 parce qu'il est percutant et grand ?

Bubista : Nous travaillons toujours en équipe et notre équipe a plusieurs joueurs de très bonne qualité. Chaque fois que nous échangeons avec notre équipe, nous les encourageons tous à travailler en équipe afin d'améliorer leur qualité de jeu. Je pense que c'est un très bon jeu. Nous pensons que nous avons encore deux matchs à jouer, et, nous devons bien pouvoir nous reposer, mais aussi d'avoir une équipe bien reposée pour tous les jeux. Actuellement, nous ne pensons pas que nous sommes qualifiés. Parce que n'importe quelle équipe peut se qualifier, mais nous connaissons notre valeur, et la valeur du groupe dans lequel nous nous trouvons.

Journaliste : Vous avez vraiment misé sur l'attaque pendant ce match. Est-ce que c'est une stratégie de l'équipe que vous avez utilisée spécialement pour le Ghana, ou bien c'est la stratégie que vous allez appliquer à tous vos jeux, parce que vous voulez amener vos joueurs à être très offensifs ?

Bubista : En fait, nous avons eu d'autres expériences négatives à d'autres moments. Nous avons eu trois matchs nuls, ce qui ne nous a pas permis d'avancer. C'est la raison pour laquelle il est important de marquer des buts. Nous avons des joueurs qui sont très offensifs, et bien évidemment, il est difficile d'amener un joueur offensif à collaborer avec une équipe. Mais nous avons pu, jusqu'à un certain niveau, faire un jeu d'équipe. Je pense que nous avons des joueurs qui sont équipés d'une grande expérience. Même si nous en avons quelques-unes, la qualité de leur jeu permet d'avoir de l'expérience. Nous notons que notre équipe est beaucoup plus à l'aise pour affronter n'importe quelle autre équipe.

Journaliste : Vous avez annoncé que vous alliez jouer en équipe avec l'Égypte et le Ghana. Aujourd'hui, vous avez réalisé l'exploit en battant le Ghana. Est-ce que vous pouvez dire que votre position de leader vous qualifie pour le deuxième tour ?

Bubista : Même si nous avions perdu contre le Ghana, nous aurions toujours eu l'espoir de passer en équipe. Je pense que la victoire contre le Ghana nous permettra d'aller beaucoup plus loin. Mais nous aurions fait la même chose si nous avions perdu contre le Ghana. Nous aurions eu deux autres défaites et nous aurions eu la bonne chance de gagner.