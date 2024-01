Afrique: CAN 2023 - Chris Hughton (coach du Ghana) - « Nous sommes très tristes et très déçus »

interview

Tristesse et déception, c'est le sentiment qui se lisait sur le visage de Chris Hughton, sélectionneur du Ghana, après la défaite des Black Stars contre le Cap-Vert (1-2) ce dimanche dans le deuxième match du groupe B de la CAN 2023. En conférence de presse, le technicien irlandais est revenu sur cette rencontre tout en regrettant la contre-performance de son équipe. Toutefois, il promet que tout sera fait pour que le Ghana ait de meilleurs résultats lors de ses prochaines sorties. C'était au micro de Dounia Mesli, envoyée spéciale d'Africa Top Sports à Abidjan.

Journaliste : Quand vous avez pris en main la sélection du Ghana, beaucoup avaient espoir que vous allez rendre l'équipe meilleure compte tenu de votre expérience. Qu'avez-vous à dire aux Ghanéens après cette défaite humiliante contre le Cap-Vert ?

Coach : Nous sommes très tristes et très déçus de ce résultat. On avait mis en place une équipe offensive et joueuse et notre intention était d'attaquer le plus possible et de marquer. Malheureusement, nous avons pris un but mais nous sommes revenus dans le jeu et on s'est dit qu'on pouvait gagner, mais hélas. Nous sommes très déçus de ce résultat. Je sais, et les joueurs savent que ce tournoi est très important pour le public ghanéen qui a de grandes attentes nous concernant. C'est une défaite amère.

Coach, le Ghana a perdu contre une petite équipe du Cap-Vert. Comment comptez-vous vous rattraper après cette défaite ?

%

Tout d'abord je ne pense pas qu'on devrait sous-estimer une équipe dans ce tournoi parce qu'il n'y pas de petite équipe. Ce qui nous reste à faire c'est de nous assurer de reprendre nos esprits. Nous avons l'Egypte à jouer prochainement avec l'obligation de résultat. Il faut donc travailler le mental des joueurs qui sont déçus parce que nous n'avons d'autres choix que de nous assurer que tout ira bien lors du prochain match.

Coach, vous avez commencé la rencontre avec des joueurs offensifs, pensez-vous que c'est pour cela que le Ghana a perdu ?

Non. Pour chaque match, il faut s'adapter en tenant compte de la forme, de l'état d'esprit des joueurs. Ce sont des informations que vous autres n'avez pas forcément. Parfois on peut faire des changements qui peuvent sembler défensifs, mais ce n'est pas le cas. Toutes les décisions que nous prenons visent à s'assurer que nous ayons les résultats escomptés, mais nous avons gâché des occasions et finalement nous avons encaissé ce malheureux deuxième but.

Quel est le problème avec la défense et comment comptez-vous remédier à cela ?

Nous allons continuer à travailler avec les joueurs que nous avons, c'est d'ailleurs ce que nous faisons depuis plusieurs jours déjà. Nous allons veiller à ce que les joueurs suivent les consignes donnés. En tant que coach, j'analyse les matchs pour voir ce qui a été bien et ce qui ne l'a pas été. Après le résultat d'aujourd'hui on ne peut qu'être déçu, mais nous allons continuer à travailler la détermination de l'équipe pour avoir de bons résultats prochainement.