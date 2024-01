Afrique: CAN 2023-Ghana / Alexander Djiku (Homme du match) - « Je suis content mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui »

interview

Malgré un but de l'ancien Strasbourgeois Alexander Djiku (56e), le Ghana s'est incliné (1-2) face au Cap-Vert, qui a marqué par Jamiro Monteiro (17e) et Garry Rodrigues (90e + 2). Un résultat très surprenant en ce début de CAN au vu des équipes, mais logique sur le match. En conférence d'après match, Alexander Djiku est revenu sur la prestation des Black Stars dans des propos recueillis par Dounia Mesli, reporter à Africa Top Sports.

Journaliste - Malgré votre défaite vous êtes élu Homme du match, quelles sont vos impressions ?

Alexander Djiku- Je suis content mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui, malheureusement on prend un but à la fin qui nous conduit à une défaite. Maintenant va falloir qu'on se relève et qu'on se remobilise pour la suite.

Dounia Mesli (Africa Top Sports)- On a vu une équipe du Cap Vert qui était très physique, plus physique peut-être que le Ghana. Est ce que vous vous attendiez à un match aussi intense de la part de vos adversaires ce soir ?

A.D- On sait de toutes les façons que tous les matches de la CAN sont difficiles, on l'a vu depuis le début de la compétition et on sait que ça se joue sur les petits détails. Malheureusement, je pense qu'on a fait un bon début de match mais on prend un but au cours du jeu. On entame la deuxième mi-temps et on revient au score. Malheureusement au foot quand on a des occasions il faut les mettre. C'est dommage parce qu'on a eu beaucoup d'occasions sans les mettre et après on concède un but. Je pense que le match nul nous serait positif.