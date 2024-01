Cote d'Ivoire: Can2023 - La cérémonie d'ouverture vue par les quotidiens ivoiriens

La fête du football africain a commencé le samedi 11 Janvier 2024, au stade Olympic Alassane Ouattara d'Ebimpé(Anyama), par une cérémonie en couleur. En présence du Chef de l'Etat ivoirien Alassane Ouattara et deux autres Chefs d'Etats africains entre autres. Cette cérémonie en couleur et la victoire des éléphants sur la Guinée Bissau font la manchette des quotidiens ivoiriens toutes tendances confondues.

Fraternité Matin (pro- gouvernemental) titre : Can 2023 / Le président Ouattara à l'ouverture : « La Côte d'Ivoire est une Afrique en miniature. » De son côté Soir Info dit que : Début féerique de la Can de l'hospitalité en Côte d'Ivoire : Une belle cérémonie d'ouverture. Quand l'Inter ajoute : Can 2023 : Côte d'Ivoire- Guinée Bissau : Les pachydermes barrissent deux fois. Le Patriote (pro- Rhdp) ne dit pas le contraire : La Can de l'hospitalité tient ses promesses : Féeriique !

Le Matin dans la même donne affiche : La masterclass de Ouattara éblouit le monde. Par ailleurs, le Mandat dit que : Ouverture de la Can 2023 : La Côte d'Ivoire séduit le monde. Idem pour le Rassemblement qui souligne : Can 2023 : Quand Abidjan offre la magie au monde. L'Expression, un autre quotidien pro- Rhdp titre : Can 2023/ La Côte d'Ivoire fascine le monde ! L'Essor de son côté titre : Can 2023/ Cérémonie d'ouverture : Majestueux ! Le Jour Plus/ Ouverture de la Can2023 : Paris

Les journaux pro- opposition abondent dans le même sens.

Notre voie titre : Côte d'Ivoire - Guinée Bissau : Merci Seko ! Quand le Nouveau Réveil affiche : Festival de fresques et de lumières pour accueillir l'Afrique… L'Héritage ; un quotidien pro- Pdci ajoute simplement : Can 2023/Côte d'Ivoire - Guinée Bissau : Une bonne moisson pour les éléphants

Enfin, l'Hebdomadaire Le Sursaut casse un peu en se voulant critique : Ouverture de la Can 2023 : Comment le marché noir des tickets a gâché la fête !