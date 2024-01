Afrique: CAN 2023 - Sénégal - Gambie ce lundi (14h) - les Lions lancent la campagne face aux Scorpions

Le Sénégal engage ce lundi 15 janvier, au Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro la défense de son titre. Les Lions affronteront les Scorpions de la Gambie à 14h. Les champions d'Afrique tenteront de lancer idéalement leur campagne dans le groupe C. Sauf que ce rêve de doublé n'a plus été réalisé depuis l'Égypte en 2010.

Le Sénégal arrivera avec son statut de tenant du titre mais aussi avec un standing qu'il va essayer de faire valoir dans la poule C qu'il partage avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Le premier objectif des champions d'Afrique est d'entrée de gagner et de lancer idéalement leur campagne dans le groupe C. Ce qui est dans les capacités des hommes d'Aliou Cissé, au regard de leur statut mais aussi du parcours réalisé aussi bien en éliminatoires de la CAN, que dans les derniers matchs de préparation.

La rivalité liée au voisinage donnera toutefois un cachet très particulier à cette première confrontation qui va sans doute polariser toutes les attentions et les passions de part et d'autre des supporters des deux équipes. En plus de réussir une bonne entame, le Sénégal voudra lors de cette CAN conjurer ce qui est convenu d'appeler la malédiction des champions en titre.

Ces derniers sont souvent mis en grande difficulté lors des dernières CAN. C'est le cas d'anciens vainqueurs comme le Cameroun, titré en 2017, et éliminé en 8e de finale en 2019 ou encore l'Algérie, sacrée en 2019 et sortie à la surprise générale dès le premier tour de la CAN 2022.

Sur le papier, le Sénégal reste d'un cran au-dessus au niveau des individualités, de son collectif mais aussi de son rang sur la scène internationale. Eliminés lors de la Coupe du monde 2022 en huitièmes de finale face à l'Angleterre (0-3), les hommes d'Aliou Cissé sont restés dans une dynamique de succès et de reconquête avec un bilan de dix victoires, quatre nuls et deux défaites toutes compétitions confondues.

Les succès obtenus en amical contre le Cameroun (1-0) et surtout contre le Brésil (4-2) en 2023 restent un bon baromètre pour jauger les atouts de l'équipe sénégalaise. Les Lions n'ont connu qu'un seul véritable revers en s'inclinant à Dakar face à l'Algérie (0-1) au moins de septembre dernier avant de signer un dernier succès en amical contre le Niger (1-0).

En revanche les Scorpions de la Gambie ont connu des résultats assez mitigés. Qualifiée pour la deuxième fois en Coupe d'Afrique des Nations, la Gambie (126 ème nation au classement Fifa), a connu lors de ses cinq derniers matchs deux victoires, un match nul et deux défaites en Coupe du monde contre le Burundi (3-2) et la Côte d'Ivoire (0-2) au mois de novembre dernier.

(Envoyés spécaux)