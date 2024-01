Algérie: Relizane - Le ministre de l'Intérieur installe Sami Medjoubi comme nouveau wali

RELIZANE — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a installé, dimanche à Relizane, Sami Medjoubi nouveau wali, succédant à Lakehal Ayat Abdesslam qui a été mis fin à ses fonctions.

Dans une allocution lors de la cérémonie d'installation, qui s'est déroulée à l'hémicycle de la wilaya en présence des autorités locales civiles, militaires et judiciaires, de représentants des deux chambres du Parlement, des élus locaux et de membres de la famille révolutionnaire et de la société civile, le ministre a affirmé que les efforts déployés par l'Etat dans divers domaines ont eu un impact direct et positif sur la vie du citoyen.

Il a ajouté que cela nécessite encore davantage d'efforts de tous pour atteindre les objectifs assignés, surtout concernant la promotion des services fournis aux citoyens et l'amélioration des conditions de sa vie, en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

M. Merad a, dans ce sens, exhorté les responsables locaux à contribuer à la concrétisation des projets de développement dont a bénéficié la wilaya de Relizane.

A l'ensemble des responsables, élus locaux, membres du mouvement associatif et de la société civile, le ministre a demandé de se regrouper autour du nouveau wali de Relizane et lui porter assistance afin de booster le développement, promouvoir les investissements et améliorer les conditions de vie des citoyens.

M. Merad a salué la compétence du nouveau wali de Relizane, qui possède une riche expérience professionnelle à travers son évolution dans diverses responsabilités tout au long de sa carrière dans les collectivités locales, présidant plusieurs dairas et occupant le poste de secrétaire général à Ain Temouchent et El Tarf.

Le nouveau wali de Relizane s'est engagé, pour sa part, à ne ménager aucun effort pour servir le développement local, apporter un plus aux habitants et répondre à leurs aspirations avec la conjugaison des efforts de tous.