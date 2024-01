Afrique: CAN 2024 - Après avoir créé la surprise contre l'Égypte, le Mozambique veut rêver plus grand

Les Mozambicains sont passés tout près de l'exploit en accrochant l'Égypte de Mohamed Salah 2-2 au stade Houphouët-Boigny d'Abidjan. Fiers du résultat mais frustrés d'avoir été rejoint à la marque en toute fin de match, ils comptent bien ne pas s'arrêter en si bon chemin.

L'arbitrage vidéo (VAR) est parfois cruel, les Mozambicains l'ont appris à leurs dépens ce dimanche lors de leur premier match dans cette CAN 2024. Alors qu'ils menaient 2-1 à la 97e minute de jeu, l'arbitre a désigné le point de pénalty, et l'Égyptien Mo Salah ne s'est pas fait prier pour permettre aux Pharaons d'éviter le naufrage.

Quand on est le Mozambique, réussir à obtenir un match nul face à un géant d'Afrique sept fois vainqueur de la CAN est forcément une fierté, mais dans les couloirs du stade Houphouët-Boigny, c'est un goût d'inachevé qui dominait chez les Mambas.

« La VAR nous a fendu le coeur »

« C'est un sentiment qu'on ne peut pas expliquer », a commenté en conférence de presse Ricardo Guimaraes élu homme du match par la CAF pour commenter le résultat du soir. « Je suis très fier d'être là et du jeu de notre équipe aujourd'hui, mais la VAR nous a fendu le coeur. C'est dur, mais ça nous renforce pour les matchs à venir », analyse le milieu de terrain.

Même sentiment de frustration chez son coéquipier Renildo Mandava qui pointe la déception d'avoir « perdu deux points ». Mais si l'on voit le verre à moitié plein, c'est aussi un point de gagné qui pourrait s'avérer crucial dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale, ce qui serait une première pour le Mozambique qui n'est jamais allé plus loin que la phase de poule en quatre participations à la CAN. « C'est un objectif, on sait ce qu'on vient faire ici. Tout le monde sait que ça va être très difficile, mais ce n'est pas impossible », assure le défenseur de l'Atlético Madrid.

%

« Un collectif qui fait notre force »

Le sélectionneur des Manbas l'admet, le résultat final ne « correspond pas à ce que l'on espérait » mais Chiquinho Condé s'est aussi dit surpris par ses joueurs. « Malheureusement, nous avons pris un but très tôt mais nous avons très bien réagi. Nous avons fait un match magnifique et si nous n'avons pas de références mondiales, nous avons un collectif qui fait notre force ».

Les Mozambicains promettent en tout cas de continuer à travailler en vue d'un prochain match capital qu'ils joueront face au Cap-Vert, surprenant tombeur du Ghana, le vendredi 18 janvier. « On a encore beaucoup à offrir », a assuré Ricardo Guimaraes. Après ce premier match, les Mambas peuvent en tout cas assurément commencer à rêver plus grand et viser une qualification historique pour les huitièmes de finales.