Afrique: Avram Grant et la Zambie attendent leurs adversaires

Le sélectionneur de la Zambie, Avram Grant est un entraineur réservé quand il doit évoquer les objectifs de son équipe à la 34è édition de la Coupe d'Afrique des nations TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023.

« Je n'aime pas me fixer d'objectifs avant une compétition. Le plus important est comment vous vous prenez pour vos matchs. Nous avons besoin de nous améliorer. Je sais que c'est un groupe difficile avec le Maroc et la RD Congo et il y a des équipes meilleures que nous mais le football ne se joue pas sur le papier. Quand on va aller sur le terrain, ce sera pour gagner », a confié Grant à CafOnline samedi.

Le technicien israélien et son équipe sont arrivés la veille à San Pedro pour disputer leurs premiers matchs de groupe de la compétition. « Nous voulons bien faire dans les matchs. On doit être réalistes. Avec mes joueurs, on sait ce qu'on doit faire. Notre objectif est de bien faire durant la phase de groupes et après on verra », a-t-il ajouté.

Finaliste de la CAN CAF TotalEnergies en 2015 avec le Ghana (battu dans les tirs aux buts par la Côte d'Ivoire), Avram Grant compte sur la motivation de ses joueurs pour réaliser un bon tournoi. « On verra lors du premier match si mes joueurs sont prêts. Mais je sais qu'ils sont motivés. On a une bonne équipe, de belles individualités. Nous serons prêts c'est sûr. On essaye de transposer toute la joie et la qualité de nos entrainements sur nos matchs et on verra ce que ça donne », a-t-il conclu.

La Zambie lance sa compétition le 17 janvier prochain face à la RD Congo au Stade Laurent Pokou de san Pedro, avant d'affronter la Tanzanie (21 janvier) et de finir face au Maroc le 24 janvier.