Afrique: CAN 2023 - La nouvelle cure de jouvence de Ryan Mendes

Ryan Mendes fait partie de ses joueurs qui incarnent leur sélection. Principal protagoniste de la campagne du Cap-Vert lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies au Cameroun, l'ailier droit remet les couverts pour la quatrième fois soit le même nombre de participation du Cap-Vert à la grand-messe du football africain.

"J'ai la même envie que le premier jour. C'est toujours un plaisir pour moi de chausser les crampons et d'aller défendre les couleurs de mon Cap-Vert sur le terrain. J'ai aujourd'hui 34 ans, mais je me sens bien physiquement et psychologiquement."

Huitième de finaliste lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAF eTotalEnergies, 2021, le natif de Fogo espère réitérer le même parcours en terres ivoiriennes : "Il y a un nouvel état d'esprit qui s'est installé dans l'équipe. La CAN CAF au Cameroun a été un élément déclencheur, on savait qu'on était capable de faire de belles choses mais on avait dû mal à les réaliser. Aujourd'hui, le groupe s'est étouffé avec des jeunes joueurs qui ont faim et c'est intéressant de voir leur motivation."

Sur les 25 joueurs ouest-africains engagés dans cette CAN, 14 découvriront cette compétition : "Elle est surprenante cette équipe. Ils sont étonnants. Car ils sont à la fois très décontractés et supers sérieux dans le travail. C'est vraiment plaisant d'évoluer à leurs côtés."

Le stade Félix Houphouët Boigny se tarde de découvrir cette équipe qui pourrait jouer les trouble-fête de ce tournoi. Rendez-vous dimanche face au Ghana pour un premier test.