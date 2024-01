Afrique: Déclarations d'avant-match Algérie - Angola

Djamel Belmadi - Sélectionneur de l'Algérie

« Le premier match est le plus important et beaucoup de choses peuvent vous surprendre. Je suis sûr que nous allons faire un très bon match lundi.

Notre objectif est de gagner et de marquer le plus de buts possible. Nous avons déjà travaillé avec cette équipe et nous connaissons les performances de ces joueurs, mais le plus important est de gérer la pression et le climat que nous avons ici. Si nous sommes capables de suivre cette voie, nous pourrons réaliser beaucoup de choses et ces joueurs sont prêts. De plus, les infrastructures sont à un bon niveau ici en Côte d'Ivoire ».

Riyad Mahrez - capitaine

« La pression est une chose normale dans le football, mais ce que je peux dire, c'est que nous sommes prêts. Le climat ne changera pas grand-chose. Le groupe se porte très bien, mais il s'agit de gagner des matches et nous allons tout faire pour gagner. Nous avons pu faire une très bonne préparation et nous avons eu un bon stage. Mais ce qui nous aidera à gagner des matches, c'est d'être très performants sur le terrain et nous le montrerons lundi. Nos supporters nous apportent toujours le soutien dont nous avons besoin et nous avons hâte de jouer devant eux ».

Pedro Gonçalves - Sélectionneur de l'Angola

« Cette équipe a la capacité de gagner n'importe quel match. Nous sommes ici pour donner le maximum et aller le plus loin possible. Nous aimerions être à un niveau plus élevé dans ce match. Offensivement et défensivement, nous avons mis en place une stratégie qui nous permet d'être compétitifs.

Si nous avons atteint ce niveau, vous devez savoir que nous sommes une très bonne équipe et que nous pouvons obtenir de bons résultats au cours de cette compétition. Nous pensons que nous pourrons donner le meilleur de nous-mêmes et être heureux de ce que nous ferons sur le terrain.

Il est vrai qu'il peut y avoir des faiblesses dans notre équipe, mais nous trouverons aussi des faiblesses dans l'équipe algérienne et nous les exploiterons ».

Alfredo "Freddy" Ribeiro - capitaine Angola

« Nous nous sommes beaucoup préparés. Le soutien de notre entraîneur est l'une des choses sur lesquelles nous allons nous appuyer. Mes coéquipiers et moi-même allons essayer de jouer au-dessus de nos forces pour faire plaisir à nos supporters