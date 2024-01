Afrique: Cédric Bakambu - « Agréablement surpris des conditions d'accueil à San Pedro »

L'attaquant des Léopards de la RD Congo, Cédric Bakambu a exprimé sa grande satisfaction sur les conditions d'accueil de la Cité CAN à San Pedro. Lui et ses coéquipiers se préparent pour leur entrée en lice dans la 34è édition de la Coupe d'Afrique des nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023.

Bakambu qui évolue depuis quelques mois à Galatasaray en Turquie est arrivé vendredi avec ses coéquipiers à San Pedro, camp de base du groupe F. Ils ont pris leurs quartiers dans la cité CAN construite pour la compétition. « On a été très bien accueillis que ce soit à Abidjan ou à San Pedro. On a été agréablement surpris des conditions dans lesquelles on a été reçu. Les logements sont top, les terrains aussi. On a tout pour faire une meilleure compétition », a déclaré Bakambu.

Avec la RD Congo absente à la CAN CAF TotalEnergies en 2021, Bakambu espère rattraper le temps perdu. « On n'a pas de limite. Dans le football tout est possible. Déjà nous sommes très revanchards à cause de notre absence il y a deux ans. Alors on arrive avec beaucoup d'ambition et j'espère que ça va se concrétiser sur le terrain », a-t-il ajouté.

La RD Congo se retrouve dans le groupe F avec le Maroc, la Zambie et la Tanzanie. « On ne regarde pas trop les autres adversaires. On se concentre sur nous. On sait qu'on a eu un parcours difficile dans les éliminatoires et cela doit nous servir de leçon pour performer dans cette compétition et j'ai confiance en mes coéquipiers », a-t-il assuré.

Les Léopards débuteront leur parcours dans cette CAN CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023 face à la Zambie le 17 janvier, avant d'affronter le Maroc le 21 au Stade Laurent Pokou de San Pedro. Puis les hommes de Sébastien Desabre vont finir la phase de poules à Korhogo face à la Tanzanie le 24 janvier. « On veut démarrer la compétition avec beaucoup de sérieux, d'ambition, de rigueur et d'envie. Il va falloir se faire plaisir, c'est du football, il va falloir jouer et j'espère qu'on sera à la hauteur de ce rendez-vous », a conclu Bakambu.