Afrique: Emilio Nsue Lopez - « Nous avons l'un des meilleurs groupes d'Afrique »

interview

Capitaine de la sélection équato-guinéenne, Emilio Nsue Lopez dispute cette année, sa troisième Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies en Côte d'Ivoire. Le joueur de CF Intercity en Espagne (34 ans) compte sur la solidarité de son groupe pour crever l'écran comme lors de leurs trois précédentes participations. Dans un entretien accordé à CAFOnline, il évoque ses ambitions personnelles, de même que les chances de son équipe dans le groupe A.

Quelles sont vos premières impressions depuis votre arrivée ici à Abidjan?

Mon impression, c'est que jusqu'ici, tout est parfait, nous avons un très bel hôtel, il y a une bonne atmosphère. Nous avons hâte de démarrer notre premier match. Nous sommes très heureux d'être ici et nous allons essayer de rendre fier notre pays.

Que pensez-vous de vos adversaires du groupe A que sont la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Nigéria?

Je pense que nous avons l'un des groupes les plus difficiles dans cette Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies. Nous allons jouer notre jeu, donner le meilleur de nous-mêmes et nous verrons ce qui va se passer.

Ce sera votre troisième participation avec la Guinée Equatoriale à la CAN CAF TotalEnergies. Avez-vous des objectifs personnels pour cette compétition ?

Ce sera la troisième CAN de ma carrière et je suis très content d'être ici avec mes coéquipiers. Mon seul objectif est de faire une belle Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies avec le groupe. Personnellement, ma dernière Coupe d'Afrique des Nations n'était pas ma meilleure. Je vais essayer de montrer une très belle performance sur le terrain et nous allons essayer de gagner tous les matches.

%

Lors de ses trois précédentes participations, la Guinée Equatoriale a toujours réussi à sortir des poules. Elle a été en quart de finale en 2012 et demi-finaliste en 2015 à la maison. En 2021 au Cameroun, elle a encore atteint les quarts de finale. Quel est votre objectif pour cette nouvelle édition ?

Notre pays est un petit pays. L'année dernière, nous avions très bien joué et aussi, la CAF a aussi reconnu que nous avons été l'une des meilleures sélections au cours de l'année écoulée. Nous prendrons match après match, nous savons qu'ici, nous avons les meilleures nations de football, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes.

Qu'est ce qui fait la force de l'équipe de Guinée Equatoriale ?

La chose la plus impressionnante que nous avons dans notre sélection nationale, c'est le groupe. Nous n'avons aucune star mais nous avons l'un des meilleurs groupes en Afrique. C'est pour ça que nous sommes ici et c'est également pour la même raison que nous avons bien joué l'année dernière. Nous avons de très bonnes ressources et je pense que c'est ce qui fait notre force.