Afrique: CAN 2023 - Chiquinho Condé (coach du Mozambique) - « Ce résultat ne correspond pas à nos attentes »

Sélectionneur du Mozambique, Chiquinho Condé n'a pas caché sa satisfaction après le nul (2-2) obtenu par son équipe contre l'Egypte dans le premier match du groupe B de la CAN 2023. En conférence de presse, il est revenu sur la prestation de ses poulains qu'il juge satisfaisante, même s'il estime que son équipe aurait pu l'emporter. D'après lui, ce résultat a été possible grâce au collectif que forme ses joueurs. C'était au micro de Dounia Mesli, envoyée spéciale d'Africa Top Sports à Abidjan.

Journaliste : Comment avez-vous trouvé le match dans son ensemble ?

Entraîneur : Le match a été difficile et c'était un défi. Nous nous attendions à tout au cours de cette compétition et nous devons investir tout notre potentiel au service de l'équipe et c'est ce qui s'est passé. Nous sommes vraiment tristes parce que ce résultat ne correspond pas à nos attentes. L'Egypte a eu beaucoup d'espace en première mi-temps, mais en deuxième période il y a eu des changements tactiques qui nous ont permis de leur poser des problèmes. Malheureusement, le pénalty qu'ils ont eu ne nous a pas aidé.

Est-ce que vos joueurs vous ont surpris par la façon dont ils ont joué ou ont-ils joué en fonction de ce que vous avez prévu ?

Deux systèmes ont été mis en place et tout a été bien structuré en fonction des caractéristiques de nos joueurs. Le système mis en place est le 3-4-1 et nous avons demandé aux joueurs de rester concentré et de faire attention dans les premières minutes. Malheureusement nous avons dû encaisser un but très tôt et l'équipe a très bien réagi par la suite. Je suis reconnaissant envers les joueurs pour le résultat. Ils ont démontré que nous pouvons trouver des solutions dans la difficulté.

Il est vrai que vous avez affronté l'Egypte, mais il y a aussi le Ghana et le Cap-Vert. Selon vous, quelles sont vos chances de vous en sortir ?

Nous avons des joueurs fantastiques dans notre pays et hors de nos frontières, des joueurs qui ont fait et qui font leur preuve dans les grandes compétitions comme la ligue des champions africaine et les compétitions européennes. Nous avons prouvé que nous sommes à la CAN parce que nous l'avons mérité. Nous n'avons pas de stars dans notre équipe mais nous avons un collectif. Et c'est avec cette force que nous allons continuer de jouer quelque soit l'adversaire à affronter.