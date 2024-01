Afrique: CAN 2023 - Sénégal, Cameroun, Algérie...d'intéressantes affiches au programme ce lundi

Après les groupes A et B, place aux poules C et D de la CAN 2023. Ce lundi 15 janvier verra l'entrée en jeu de trois cadors du continent.

Il s'agit du Sénégal qui défie la Gambie dans le groupe C. Tenants du titre, les Lions auront à coeur de faire une bonne entrée dans la compétition. Mais ce sera contre une équipe gambienne tenace, qui n'a absolument rien à perdre et qui voudra montrer qu'elle peut tenir face aux plus grands. Les scorpions avaient déjà fait leur preuve lors de la CAN passée. Sénégal vs Gambie, c'est à partir de 14H GMT au stade Charles Konan Banny de Yamoussokro.

Le deuxième match de la journée de lundi oppose le Cameroun à la Guinée toujours dans le groupe C. Une opposition entre une équipe des Lions indomptables pas très inspirée ces derniers temps et une équipe guinéenne qui ne pourra probablement pas compter sur son plus grand attaquant, Serhou Guirassy, blessé et annoncé forfait pour le premier match. Cette affiche s'annonce équilibrée. Cameroun vs Guinée, c'est sous le coup de 17h GMT au stade Charles Konan Banny de Yamoussokro.

La troisième et dernière affiche de la journée sera celle verra l'Algérie affronter l'Angola dans le groupe D. Eliminés au premier tour de la CAN 2021, les Fennecs sont conscients qu'ils sont très attendus et ne voudront pas commettre d'erreur contre une équipe angolaise qui, sur le papier, est à leur portée. Ce match débute à 20h GMT au stade de la paix de Bouaké.

Le programme de ce lundi 15 janvier :

14h Sénégal vs Gambie

17h Cameroun vs Guinée

20h Algérie vs Angola