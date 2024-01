Afrique: Groupe B - 1ère journée-Egypte - Mozambique - Favorable à l'Egypte...

Les Egyptiens en conquérants

L'historique des trois dernières confrontations opposant l'Egypte au Mozambique plaide en faveur des camarades de Mohamed Salah. Que des victoires remportées par les finalistes de la dernière édition de la CAN.

Il y a deux ans, les Egyptiens étaient les malheureux finalistes de la CAN du Cameroun, remportée par le Sénégalais. Une finale perdue aux tirs au but qui est restée en travers de la gorge de Mohamed Salah et de ses camarades.

C'est donc en conquérants, voire en revanchards, que les Pharaons débarquent en Côte d'Ivoire. L'Egypte est, d'ailleurs, l'une des grandes favorites pour remporter cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations.

Seul le Ghana poserait problème...

Pour ce premier tour de la CAN, l'Egypte évoluera dans le Groupe B aux côtés du Cap-Vert, du Ghana et du Mozambique, son premier adversaire du tournoi qu'elle affrontera ce soir à partir de 18h00 sur la pelouse du Stade Félix Houphouet-Boigny à Abidjan.

Pour ce match d'ouverture du Groupe B, les pronostics plaident en faveur des Egyptiens. Les trois dernières confrontations entre l'Egypte et le Mozambique ont été ponctuées par autant de victoires remportées par les Pharaons.

La dernière opposition entre l'Egypte et le Mozambique remonte au 16 juin 2013, un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde et de la CAN. Le match a été remporté par l'Egypte sur le score de 1-0. Egyptiens et Mozambicains se retrouvent donc, 11 ans après.

La logique veut que l'Egypte réussisse son match d'ouverture contre le Mozambique. Toutefois, dans ce genre de tournois, on n'est jamais à l'abri des surprises. Le Mozambique, même s'il n'a pas les faveurs des pronostics, cherchera, lui aussi, à réussir son entrée en CAN en obtenant un résultat positif face au finaliste de la dernière édition. Un match nul arrangerait les affaires des Mozambicains, mais pas celles des Egyptiens pour qui seule la victoire compte.

Sur le terrain, il faudra s'attendre à ce que les Egyptiens aient des difficultés à imposer leur jeu face à un adversaire qui jouera selon ses propres moyens.

Une chose est sûre : quel que soit le résultat du match de ce soir face au Mozambique, l'Egypte est favorite pour se qualifier au second tour, première du Groupe B. Seul le Ghana lui poserait problème. Le Ghana est en tout cas le concurrent direct de l'Egypte pour le leadership du Groupe B. Le Ghana aura aussi un adversaire à sa portée pour son match d'ouverture de la CAN, en l'occurrence le Cap-Vert. C'est dire qu'on assistera déjà à un duel à distance dans ce Groupe B dès le premier jour du tournoi, entre l'Egypte et le Ghana.