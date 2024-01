Afrique: Groupe B - 1ère journée - 21h00 - Ghana-Cap-Vert : Ascendant du Ghana sur le Cap-Vert

Mohamed Kudus et les Black Stars ont un bon coup à jouer

Les Black Stars tenteront donc de perpétuer la tradition face à des Requins Bleus qu'ils ont déjà battus à quatre reprises.

Les Black Stars du Ghana croisent ce soir les Requins Bleus du Cap-Vert dans le cadre de la 1ère journée du groupe B. Favoris sur le papier, les Ghanéens (60e au classement Fifa) affrontent un outsider cap-verdien qui pointe à la 71e place de la hiérarchie mondiale. Au stade Félix Houphouet-Boigny d'Abidjan, le Ghana part avec les faveurs des pronostics, sachant qu'outre leur statut, les « Noir et Blanc », quadruple champions d'Afrique, ont toujours battu le Cap-Vert. Passons maintenant aux états de forme des deux sélections. Lors de ses dix dernières sorties, le Ghana a perdu à trois reprises. Mais l'équipe de Chris Hughton dispose de joueurs talentueux et rompus au haut niveau pour monter en gamme lors de cette CAN.

André Ayew et Mohamed Kudus en chefs de file

Avec un groupe marqué d'expérience et de jeunesse, le Ghana est capable de renouer avec le sacre continental, un titre qui le fuit depuis 42 ans ! André Ayew qui disputera sa 8e CAN et Mohamed Kudus, attaquant de West Ham, tenteront donc de perpétuer la tradition face au Cap-Vert (4 victoires en 4 confrontations) et annoncer ainsi la couleur avant de retrouver l'Egypte et le Mozambique. Quid des Requins Bleus à présent ? Battus par la Tunisie en amical récemment (2-0), le Cap-Vert semble poussif jusque-là avec quatre matchs perdus sur six joués (toutes compétitions confondues) ces derniers temps. Huitième de finaliste lors de la CAN de 2021, le Cap-Vert espère cependant refaire le même parcours en Côte d'Ivoire. La fin d'année 2023 a aussi été compliquée pour l'équipe dirigée par Bubista avec des défaites face aux Comores, à l'Algérie et au Togo. Enfin, volet atout offensif de l'équipe, à 33 ans, Ryan Mendes, détonateur des Requins Bleus, tentera d'être fidèle à sa réputation d'artificier, lui qui totalise 16 buts avec le Cap-Vert. Depuis 13 ans, l'ancien attaquant du Losc et actuel sociétaire des Stambouliotes de Fatih Karagümrük est la référence offensive des Requins Bleus, alors que ses coéquipiers Júlio Tavares et Bebé sont aussi capables de porter l'équipe ce soir face aux Black Stars du Ghana.