Afrique: Les meilleurs buteurs de la CAN depuis sa création en 1957 - Les prédateurs des filets...

Didier Drogba, parmi les plus prolifiques artilleurs de l'histoire de la CAN

C'est la légende camerounaise Samuel Eto'o qui domine les débats avec 18 réalisations. Mais parmi les meilleurs buteurs de la Coupe d'Afrique des nations, figurent également d'autres grands noms de l'histoire du football et notamment plusieurs ballons d'or africains et joueurs africains de l'année. Parmi eux, nous pouvons citer l'Ivoirien Didier Drogba, le Camerounais Patrick Mboma ou encore le regretté numéro 9 nigérian Rashidi Yekini, décédé en 2012 à seulement 48 ans.

Le classement élargi des meilleurs buteurs de la Coupe d'Afrique des nations contient d'autres noms prestigieux, tels que Lakhdar Belloumi, Roger Milla, Jay-Jay Okocha ou encore Frédéric Kanouté. Même si certains noms ne parleront peut-être pas aux plus jeunes, sachez par exemple que Lakhdar Belloumi est considéré comme le meilleur joueur algérien de tous les temps, bien que son compatriote Rabah Madjer soit souvent plus cité que lui depuis sa fameuse talonnade marquée en finale de la coupe des clubs champions avec le FC Porto face au Bayern Munich en 1987. Par ailleurs, figurent également dans ce palmarès des joueurs moins connus en Europe.

C'est par exemple le cas de l'avant-centre nigérian Odion Ighalo qui, avec 5 réalisations, a été le meilleur buteur de la CAN lors de l'édition qui s'est déroulée en Égypte en 2019. Il sera d'ailleurs encore présent cette année avec les Super Eagles. Ce faisant, le Top 5 historique des meilleurs buteurs de la CAN comporte en réalité 7 joueurs car 3 d'entre eux se partagent ex aEquo la cinquième place. Retour sur ces joueurs qui sont pour certains des légendes du football africain et mondial.

%

Eto'o, le rugissement du lion

On ne présente plus celui qui fut le meilleur buteur de la CAN en 2006 et 2008. En effet, Samuel Eto'o fait partie des meilleurs joueurs de football de ces 20 dernières années et son palmarès parle largement pour lui. Avec les Lions Indomptables, il a inscrit la bagatelle de 56 buts en 118 rencontres, dont 18 sur les 29 matchs de la Coupe d'Afrique qu'il a disputés. Même si tout le monde ne sera pas forcément d'accord, l'ancien joueur de l'Inter et du Barça, qui vient d'être élu président de la Fédération camerounaise de football, est probablement le meilleur joueur africain de tous les temps.

Laurent Pokou, le monument du football ivoirien

Le meilleur buteur de la CAN en 1968 et 1970 fut pendant longtemps le recordman de buts de la compétition avant d'être détrôné par Samuel Eto'o. Ce monument du football ivoirien et africain, qui nous a quittés en 2016 à l'âge de 69 ans, n'aura malheureusement jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Mais qu'à cela ne tienne car cela ne l'empêche toutefois pas de figurer au panthéon des meilleurs joueurs africains de tous les temps et de rester dans la mémoire des supporters Ivoiriens mais également de ceux de Rennes et de Nancy.

Rashidi Yekini , Super Eagle en puissance

Le meilleur buteur de la CAN en 1992 et 1994 était obsédé par les buts et les statistiques. D'ailleurs, il est toujours le meilleur buteur de l'histoire de la sélection du Nigeria avec 37 buts en 62 sélections. Avec les Super Eagles, il remporta notamment la Coupe d'Afrique 1994 et en fut également finaliste à trois reprises en 1984, 1988 et 1990. Décédé après des années de maladie, ce colossal buteur africain laissera tout de même une sacrée empreinte et notamment au sein du club portugais du Vitoria Setubal où il marqua 90 buts en 114 matchs.

Records à la pelle pour Hassan El-Shazly

Le meilleur buteur de la CAN en 1963, et meilleur buteur de l'histoire du championnat égyptien, s'est éteint en 2015 à l'âge de 71 ans. Celui qui n'aura jamais joué que pour un seul club, le Tersana SC, aura inscrit la bagatelle de 176 buts en 325 matchs de championnat et 39 réalisations en 52 rencontres avec sa sélection nationale. Autrement dit, un monstre devant le but.

Indomptable Patrick Mboma

Avant l'éclosion de Samuel Eto'o, il était la vedette des Lions Indomptables. L'ancien international camerounais, passé notamment par le PSG et Parme, fut le meilleur buteur de la CAN en 2002 et 2004. Attaquant de premier plan, malgré une carrière en dents de scie, le palmarès de Patrick Mboma est surtout bien garni grâce à son parcours en sélection avec notamment deux CAN en 2000 et 2002 et un titre de champion olympique en 2000.

Didier Drogba, le plus fort de sa génération

Avec Samuel Eto'o, Didier Drogba est probablement le footballeur le plus connu de cette liste des meilleurs buteurs de la CAN. L'avant-centre des Éléphants, passé notamment par Chelsea et l'Olympique de Marseille, est l'un des joueurs africains les plus respectés et les plus forts de sa génération. De plus, son charisme et sa présence en font l'un des ambassadeurs du football les plus aimés, et ce, bien qu'il soit à la retraite. Par ailleurs, s'il fut le meilleur buteur de la CAN en 2012, il n'aura jamais remporté la compétition avec sa sélection. Pis, il échoua deux fois en finale lors des éditions 2006 et 2012.

Hossam Hassan, la légende des Pharaons

Le meilleur buteur de la CAN en 1998 avec 8 buts, à égalité avec le Sud-Africain Benni McCarthy, est une énorme légende du football égyptien. En effet, bien avant l'avènement de Mo' Salah, la vedette des Pharaons, c'était lui. Véritable légende de son pays avec 176 sélections et 69 buts, Hossam Hassan est également un joueur connu pour son incroyable longévité au plus haut niveau avec une carrière longue de 25 ans.

Le Top 20

Samuel Eto'o - 18 buts

Laurent Pokou- 14 buts

Rashidi Yekini - 13 buts

Hassan El-Shazly - 12 buts

Patrick Mboma, Didier Drogba, Hossam Hassan - 11 buts

Joël Tiéhi, Francileudo Santos, Kalusha Bwalya - 10 buts

Manucho, Pierre Ndaye Mulamba, Abdoulaye Traoré, Mengistu Worku - 9 buts

Vincent Aboubakar, Ahmed Hassan, André Ayew, Asamoah Gya, Wilberforce Mfum, Pascal Feindouno, Seydou Keita - 8 buts