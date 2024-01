Afrique: Jose Peseiro - « Il nous a manqué de la chance »

Tenu en échec ce dimanche après-midi, en match de la première journée de la phase de poules de la CAN CAF TotalEnergies dans le groupe A, le Nigéria n'a pas réussi son entrée dans la compétition. Mais au-delà du résultat peu décevant, le patron de l'encadrement technique des Super Eagles se satisfait de la prestation de ses joueurs.

Jose Peseiro, le sélectionneur du Nigéria estime que son équipe méritait mieux que le match nul obtenu ce dimanche après-midi face à la Guinée-Equatoriale (1-1), à l'issue de la deuxième affiche de la première journée de la phase de poules de la CAN CAF Totalenergies 2023 dans le groupe A. « On espérait gagner ce match et nous avons tout fait pour gagner. Notre équipe a été meilleure que celle de la Guinée Equatoriale mais il nous a manqué de la chance », a déclaré le technicien en conférence de presse.

Au-delà de ce résultat qui ne satisfait pas les attentes du groupe et des supporters, il se réjouit du contenu proposé par ses hommes au cours des 90 minutes. « Je ne suis pas heureux. Je méritais de gagner, ce nul ne nous arrange pas. Notre équipe s'est créé beaucoup d'opportunités mais nous n'avons pas marqué. Nous espérons que la prochaine fois, même avec moins d'opportunités, nous allons marquer. Je suis triste pour le résultat mais pour la prestation de mes joueurs, je suis confiant... Nous devons simplement améliorer notre finition », a-t-il assuré.

Le Nigéria sera face à la Côte d'Ivoire, pays hôte et vainqueur de la Guinée-Bissau (2-0) en ouverture, pour le compte de la deuxième journée. Le match prévu jeudi au Stade Olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe à partir de 17 heures GMT sera déterminant pour Osimhen et ses partenaires qui n'ont presque plus droit à l'erreur.