Afrique: Lubambo Musonda - « C'est le moment pour la Zambie de revenir au top »

Le milieu de terrain et capitaine de la Zambie, Lubambo Musonda estime que la Coupe d'Afrique des nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023 est la compétition propice pour son équipe pour revenir au sommet.

La Zambie a remporté a remporté la CAN 2012 disputée en Guinée équatoriale et au Gabon mais depuis balbutie son football. Sur les cinq dernières éditions, seulement deux phases finales avec deux éliminations dès le 1e tour. « C'est le moment de revenir au top. Surement beaucoup ne vont pas nous attendre. Mais c'est une équipe qui veut se battre, qui veut gagner. On ne va pas dire qu'on est parfait mais on se bat sur le terrain. Nous sommes ici pour nous battre jusqu'au bout et décrocher des victoires », a confié Musonda à CafOnline samedi à leur camp de base à San Pedro.

Les Chipolopolos partagent le groupe F de la CAN CAF TotalEnergies 2023 avec le Maroc, la RD Congo et la Tanzanie.

« Nous sommes arrivés hier. Tout va bien. Nous sommes heureux d'être ici à la CAN2023 et hâte de débuter les matchs », ajoute Musonda qui n'oublie pas de dresser des lauriers pour son sélectionneur Avram Grant : « Le coach est un père pour nous tous. Il nous encourage à donner le meilleur à chaque match et même aux entrainements. Il parle beaucoup avec chacun de nous et il nous aide beaucoup ».

Les champions d'afrique 2012 entament leur compétition le 17 janvier face à la RD Congo, avant de jouer la Tanzanie et de finir contre le Maroc. « Notre ambition a toujours été de gagner, gagner tous nos matchs. On l'a montré dans les qualifications, qu'on veut jouer et gagner les matchs. Tous les gars sont motivés pour jouer pour le pays et faire de grandes choses » a conclu Musonda.