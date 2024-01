Afrique: CAN 2023 / Rui Vitória (Égypte) - « Nous avons manqué de rigueur et de concentration »

interview

L'Egypte a été accrochée par le Mozambique 2-2 ce dimanche pour son entrée en lice dans cette Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023). En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur des Pharaons, Rui Vitória, a fait le point de la rencontre en pointant du doigt, le manque de concentration. Des propos recueillis par Dounia Mesli, journaliste reporter à Africa Top Sports.

Journaliste : Comment avez-vous trouvé le match dans son ensemble ?

Nous avons bien commencé le jeu et nous pouvons résumer cela dans la première partie. Nous aurons pu gagner. Tout cela fait partie du football. J'avais déjà dit que l'équipe du Mozambique est une très bonne équipe, elle est rapide, elle a une bonne mobilité, elle avance rapidement. Ils étaient difficile rattraper, mais nous avons encore deux matchs. J'avais dit que nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous ne sommes pas la pire équipe.

Dounia Mesli (Africa Top Sports) : On a vu vos joueurs vraiment athlétiquement supérieurs à l'équipe du Mozambique en début du match. Ensuite, est-ce qu'ils se sont trop grillés ou ils se sont trop reposés sur leurs lauriers pour être pris en avantage par le Mozambique. Est-ce que vous êtes frustrés de cette entrée en matière de vos joueurs ?

En fait, moi je veux vaincre un match, donc que le joueur soit fort ou pas, je suis conscient que l'objectif final c'est de gagner. Il y a des matchs qui sont faciles et il y en a d'autres qui ne sont pas, donc je ne suis pas surpris par cela.

Pour le prochain match nous sommes prêts à nous engager à nouveau parce que comme je l'ai dit nous ne sommes pas la meilleure équipe mais nous ne sommes pas non plus les derniers. Il faut que nous gardions notre calme. Quelques minutes de déconcentration et voilà l'adversaire en profite et il fait ce qu'il a à faire. Nous devons dire que nous n'avons pas été suffisamment forts ni suffisamment concentrés. C'est pour ça que nous avons perdu cette opportunité.

Journaliste : A l'issue du match, dans l'issue d'un match que vous aviez en main, vous finissez à 2-2. Qu'est-ce qui a manqué et qu'est-ce qu'il faut corriger pour le prochain match ?

Chaque match a son histoire. Et comme je le disais, il faut être rigoureux à chaque moment du match, et nous n'avons pas été assez rigoureux. Cela fait partie du match. Sur 90 minutes il est difficile de garder sa concentration. Il y a eu une défaillance justement à ce moment-là. Évidemment il était difficile de rattraper cette défaillance parce que l'adversaire a pris le dessus et il nous était difficile de pouvoir franchir cette barrière qu'il avait élaborée. Donc je pense que fondamentalement, nous avons manqué de rigueur et de concentration. Et c'est justement ce qui a fait que nous n'avons pas pu avoir une équipe plus rigoureuse. Nous allons mieux nous préparer pour le prochain match.

Journaliste : En première période, vous marquez dès l'entame du match, le Mozambique passe par beaucoup d'actions en contre, mais n'arrive pas à marquer. En deuxième période, il marque les deux buts en l'espace de cinq minutes, presque dans les mêmes conditions. Est-ce que pendant la mi-temps, vous n'avez pas vu cette équipe du Mozambique venir vous inquiéter afin d'en parler pendant le briefing de la mi-temps ou ce sont les joueurs égyptiens qui ont continué à minimiser leurs adversaires jusqu'à se faire surprendre.

Je pense que vous avez participé à la pré-conférence et vous avez entendu ce que j'ai dit. J'ai dit que l'équipe de Mozambique est une équipe qui est de grande qualité. Et donc je ne suis pas du tout surpris par leur performance. Et pendant la mi-temps Nous avons évalué l'équipe adverse et qu'est-ce que l'adversaire pourrait nous poser comme problème. Mais malheureusement il y a eu un manque de concentration. Quand nous avons dû encaisser le deuxième but, c'est un but qui a eu lieu pendant les 10 minutes de manque de concentration.

Nous avons eu maintenant la période la plus difficile où l'adversaire est devenu plus offensif. Mais moi je n'ai en aucun moment méprisé mes adversaires. J'ai même dit aux journalistes qui étaient dans la salle qu'ils étaient une bonne équipe. Et je n'ai méprisé aucune équipe.

Parfois les joueurs ont du mal à contrôler leurs émotions. Donc nous avons vu que nous avons encaissé un but et puis cela nous a surpris. Ensuite nous avons encaissé un deuxième but. Donc aucune équipe n'est pas faite. Nous avons eu des défaillances aujourd'hui.

Journaliste : Vous avez dit que l'Egypte n'était ni la meilleure ni la pire équipe. Selon vous, dans votre groupe, qui est la meilleure équipe et qui est la plus mauvaise équipe?

Dans notre groupe, il n'y a pas d'équipe classée, mais il y a des faits qui sont évidents. Il suffit juste de voir les performances antérieures du Ghana. Cela nous permet de nous situer. Si on voit une meilleure équipe, une équipe qui est pire, je ne sais pas, il n'y a rien qui me surprend. Quelque soit l'adversaire que nous devons affronter, nous devons savoir ce que nous devons améliorer, quelle est la stratégie que nous devons adopter. Donc moi je vois toutes les équipes avec leurs potentiels et leurs capacités. Nous devons affronter maintenant le Ghana qui est une équipe très forte, après nous aurons un match contre le Cap-Vert. Mais moi en tout cas, je n'évalue pas les équipes. Je pense que toutes les équipes ont de bonnes qualités. Tout le monde est très motivé et tout le monde joue.

Journaliste : Une question tactique. Pourquoi avez-vous utilisé ce système 4-2-3-1 aujourd'hui ?

Nous avons adopté une stratégie qui est compliquée pour nos adversaires. Et aujourd'hui nous avons adopté cette stratégie forte en comptant sur notre possession. Mais nous avons eu des problèmes. Dans la première partie, quand nous étions bien organisé, nous avons pu entrer soit par la gauche soit par la droite. Nous avons eu une offensive contraire. J'ai adopté cette stratégie pour créer des difficultés à notre adversaire.

Mais je suis très satisfait. Nous avons joué contre l'Algérie avec ce système et nous avons pu leur créer des difficultés. Donc c'est un système qui nous donne plusieurs solutions.