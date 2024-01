Afrique: CAN 2023 - « L'objectif n'est pas de gagner la CAN », Emilio Nsue (Capitaine Guinée équatoriale)

Après leur nul décroché ce dimanche contre le Nigéria à la CAN 2023, le capitaine de la Guinée équatoriale, Emilio Nsue, reste convaincu qu'ils ont fait un très bon match. Aussi surprenant que cela pourrait le paraître, il révèle que l'objectif n'est pas de gagner le trophée.

Nsue et ses coéquipiers ont arraché un nul 1-1, le but d'Ivan Edu Salvadore, ayant été égalisés par celui d'Osimhen. Au sortir de la rencontre, Nsue a dressé le bilan de cette performance du Nzalang National. « Ils étaient meilleurs. [En] première mi-temps, je pense que nous avons joué un très bon match. Mais c'est ainsi. Nous devons améliorer nos erreurs », a-t-il déclaré dans une vidéo postée par SoccernetNigéria.

« Pour nous ici, nous sommes contents de ce point ; nous ne sommes pas satisfaits de la performance. [Donc], nous devons regarder le prochain match. Pour nous, c'est [le prochain match] le plus important. « , a-t-il déclaré.

Nsue a eu aussi un mot sur la performance quelque peu décevante des Super Eagles. « Je pense qu'en première mi-temps, nous avons eu quelques occasions. Et je pense qu'en seconde période, ils ont eu plus d'occasions que nous, plus clairement. [Et] comme je l'ai déjà dit, nous sommes satisfaits du point, mais pas de la performance », a affirmé le défenseur de 34 ans.

Quand on a demandé au joueur d'Inter City si ce nul arraché contre les trois fois champions d'Afrique est un signe de leur capacité de prétendre au trophée, voici ce qu'il a répondu. « Je ne pense pas », a ri Nsue. « C'est juste le premier match, nous avons le temps de nous améliorer et notre objectif est d'avancer match après match, pas de gagner la CAN », a-t-il déclaré.