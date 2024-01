Afrique: André et Jordan Ayew - 'Ensemble on est plus forts

Treize ans qu'ils se côtoient en sélection où ils ont connu. Treize ans, qu'ils font la fierté de leur famille, les Ayew, les dignes héritiers de leur père Abedi Pelé, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, la dernière que les Black Stars aient remporté,en 1982. Pour la sixième fois de leur carrière, André et Jordan Ayew vont défendre ensemble les couleurs de la bannière floquée de l'étoile noire : le Ghana.

Arrivés en grande pompe la veille à Abidjan, ville où ils joueront leurs premiers matchs de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023, les Ghanéens s'installent tranquillement dans leur hôtel. André Ayew, le capitaine de la sélection est le premier à finir son déjeuner, il nous salue puis passe un coup de fil à son frère, pour lui signaler que le dispositif de Cafonline.com est prêt pour les interviewer. Jordan arrive immédiatement dans le hall, avec un large sourire.

Cette compétition, ils l'aiment du plus fond de leur coeur. "Il faut la jouer pour comprendre notre engagement, ce trophée a quelque chose à part". Même les mésaventures qu'ils ont connu lors de ce tournoi désinhibent point les liens indéfectibles qui les lient au plus grand événement sportif organisé sur le sol africain.

Leur aventure à la CAN CAF, ils l'ont commencé en 2012, à Franceville au Gabon. André, l'aîné faisait déjà figure de cadre dans l'équipe. Le natif de Seclin a enchaîné les bons résultats avec sa sélection, médaillé de bronze à la CAN CAF 2008, champion du monde U-20 en 2009, quart de finaliste de la Coupe du Monde 2010 et espérait décrocher le titre de champion d'Afrique aux côtés de son frère Jordan. "Bien sûr quand il est arrivé, c'était de mon devoir de le prendre sous mon aile en tant que cadre de l'équipe mais aussi en tant que frère. Je ne dirai pas que le fait de jouer avec Jordan a renforcé nos relations. Nous avions toujours eu une relation forte depuis le 11 septembre 1991 (ils rient tous les deux, ndlr : la date de naissance de Jordan Ayew).

La première tentative de conquête se conclura par une élimination en demi-finale face à la Zambie 1-0, future vainqueure de l'épreuve. "Cela a été un apprentissage. Ce fut mes premiers pas avec le Ghana à la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies. Même si je n'ai pas énormément joué,j'ai beaucoup observé et appris en observant. J'étais biberonné de certaine manière à cette compétition, que cela soit avec mon père ou avec mon frère, ils me parlaient sans cesse de ce tournoi et de ses particularités, je voulais absolument y participer pour faire ma propre expérience".

En 2015, le Ghana est une nouvelle fois qualifié pour la grand-messe du football. Jordan est entre-temps devenu un attaquant confirmé que cela soit au FC Lorient où il flambe jusqu'à en devenir l'un des meilleurs artificiers de la Ligue 1 ou en sélection. "Je suis arrivé en pleine confiance pour cette CAN en Guinée équatoriale. Avec André, nous étions revanchards car nous n'avions pas pris à l'édition 2013, on savait que nous pouvions faire quelque chose de grand cette année. Ce n'est pas un hasard que mon plus grand souvenir de CAN est lié à cette année, le match face à Guinée équatoriale, je marque le premier et André le troisième. Tous les deux buteurs dans un même match, lors d'une compétition aussi prestigieuse que la CAN, m'a procuré la plus belle émotion de ma carrière internationale." Avant que l'attaquant du Havre n'ajoute : "Ensemble, on est plus fort, on se connait par coeur."

Cependant, les deux frangins restent sur une blessure. Cette fameuse finale perdue face à la Côte d'Ivoire lors d'une interminable séance des tirs au but, et cette image d'un André Ayew inconsolable dans les bras de son petit frère. "On était passé si près. On la voulait tant, cela s'est joué sur des détails." affirme l'aîné des Ayew.

À 34 ans, le capitaine des Black Stars s'apprête à disputer sa huitième Coupe d'Afrique des Nations dans un pays qui lui est cher : "Mes enfants ont du sang ivoirien qui coule dans leur veines. Je suis un peu dans mon deuxième pays. On aura du support pour aller chercher ce titre."

Et rien n'est plus fort que la famille chez les Ayew.