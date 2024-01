Gambie/Sénégal: CAN 2023 - La Gambie est prête pour créer la surprise contre le Sénégal

Yamoussoukro, 14 jan (APS) - L'équipe nationale de football de la Gambie "n'a pas peur de celle du Sénégal" et a les arguments nécessaires pour »créer la surprise" contre les champions en titre, lundi, lors du premier match de la poule C de la Coupe d'Afrique des nations 2023 en Côte d'Ivoire, ont prévenu, dimanche, le sélectionneur des Scorpions, Tom Saintfiet, et son capitaine Omar Colley.

"Nous allons jouer un match très spécial contre le Sénégal. C'est inédit. La Gambie a gagné deux fois contre le Sénégal en 1962 et 1973. Ce ne sera pas facile. Nous n'avons pas peur du Sénégal, du Cameroun et de la Guinée. Nous avons beaucoup de respect pour eux", a martelé Tom Saintfiet.

Il s'exprimait en conférence de presse à quelques heures du premier match de la poule C entre le Sénégal et la Gambie, lundi à 14h GMT.

Si le Sénégal est donné favori sur le papier, la Gambie a les moyens de créer la surprise et fera tout pour y arriver, a prévenu Tom Saintfiet. "Nous avons beaucoup de jeunes joueurs talentueux, d'autres expérimentés. C'est un bon mix. Nous serons prêts dans chaque compartiment", a-t-il promis.

"C'est un miracle pour nous d'être qualifiés pour la deuxième fois à la CAN. Nous sommes un petit pays classé 126e mondial. Nous sommes ici pour jouer au football et rester le plus longtemps possible en Côte d'Ivoire. Notre groupe est difficile, mais nous sommes prêts pour faire de bonnes performances", a-t-il insisté, se rappelant la "fantastique" expérience vécue lors de la première participation de la Gambie.

"Le Sénégal est le champion en titre. C'est une très bonne équipe sur le papier, mais nous n'avons pas peur du Sénégal. Nous allons tout donner pour défendre nos couleurs. Chaque match sera une finale pour nous. Nous nous sommes qualifiés difficilement. Nous avons tout sacrifié pour être là, alors nous donnerons le meilleur de nous", a dit, de son côté, Omar Colley, le capitaine de la Gambie.

Il estime que la pression sera plus forte du côté du Sénégal. "Nous n'avons pas la même pression. Nous comptons jouer et nous faire plaisir. Nous sommes prêts à affronter les meilleures équipes", a dit le défenseur central de Besiktas, en Turquie.

De l'envoyée spéciale de l'APS