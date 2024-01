Afrique: CAN 2023 - Gambie (Tom Sainfiet) - « On va jouer un match très spécial face au Sénégal »

interview

Tom Saintfiet est apparu radieux ce dimanche en conférence de presse d'avant-match. Le sélectionneur de la Gambie reste confiant tout de même malgré la grosse frayeur qu'a vécue l'équipe nationale lors de son voyage pour la CAN. Présent aussi au côté du technicien flammand, Omar Colley capitaine des Scorpions rassure que la pression sera du côté du Sénégal et que les Gambiens joueront de leur football habituel.

Journaliste : Coach, comment préparez-vous votre premier match?

TS : On est contents d'être ici. C'est une bonne chose pour nous de disputer notre deuxième CAN. On est 126e au classement mondial, si on se qualifié c'est un miracle. On a joué un match difficile au Congo Brazzaville lors de la dernière journée des éliminatoires on a pu arracher le nul à la dernière seconde du jeu ce qui nous a valu notre qualification. Mais les dernières semaines on a eu beaucoup de problèmes avec les primes non payées et l'histoire du vol, mercredi dernier. Mais on est très heureux d'être ici c'est fantastique. On a un bon sentiment dans le groupe et je pense qu'on est prêts.

Journaliste : Vous allez rencontrer les champions en titre, ne ressentez-vous pas une pression après tout ce qui s'est passé.

OC : Le foot c'est aussi la pression vous savez que le Sénégal est au sommet du football africain. Ce qui est carrément le contraire de notre équipe. Nous sommes loin dans le classement du football africain mais après tout, ça reste un jeu. On vendra cher notre peau. On n'a pas la même pression que le Sénégal. Nous allons nous battre jusqu'à la fin.

%

Journaliste : Qu'est-ce que va vous apporter votre quart finale de la dernière CAN face au Cameroun avant d'affronter le Sénégal?

TS : Naturellement notre première expérience à la CAN a été fantastique. On a gagné contre la Tunisie, la Guinée et d'autres équipes fortes en Afrique. On n'a pas peur. On a plus d'expériences, on a neuf nouveaux joueurs dans l'équipe. On va jouer un match très spécial face aux champions d'Afrique, un match séné-gambia. La Gambie a gagné deux fois contre le Sénégal en 1966 et en 1973 et on espère gagner pour obtenir notre troisième victoire. Demain on va tout faire pour remporter le match, on va jouer sans complexe.

Journaliste : L'heure du match ne sera t-il pas un handicap pour vous?

TS : Bien sûr on préfère jouer à 19 h quand le soleil se couche, mais je ne suis pas le genre d'entraîneur à me plaindre. Il faut jouer intelligemment, ne pas gaspiller les courses. Je ne crains pas la chaleur. Cela aura une influence sur le tempo, je pourrai vous dire après le match si c'était un avantage pour nous ou non.

Journaliste : Capitaine Colley, allez-vous jouer pour la fierté sachant que le Sénégal est votre pays voisin, le Sénégal est aussi favori sur le papier ne craignez vous pas cette équipe?

OC : Non,nous allons jouer naturellement, certes le Sénégal est champion. On respecte le Sénégal, mais on n'a peur d'eux. On est des voisins, d'ailleurs ma mère vient du Sénégal, mais cela ne nous empêchera pas de tout faire pour les battre. Nous allons défendre les couleurs de notre drapeau. On respecte le Sénégal mais on ne ressent aucune crainte vis-à-vis d'eux.

Journaliste : Est-ce que la grosse frayeur que vous avez eu lors de votre vol ne sera pas une source de motivation pour vous?

TS : Je peux dire oui. On a frôlé la mort. Évidemment quand on sort de ces évènements comme ça trop traumatisants, on peut en tirer une leçon. Les joueurs sont très forts et sont prêts pour la rencontre de demain. Cette situation nous a donné une force extraordinaire. On est prêts pour aller le plus loin possible dans la compétition.*