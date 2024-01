Afrique: CAN2023/ Algérie - Aouar « On va tout faire pour battre l'Angola »

Le milieu de terrain Algérien de l'AS Rome, Houssem Aouara indiqué qu'il se sent bien physiquement et qu'il est prêt à débuter en force la CAN2023 avec les Fennecs.

« On borde cette compétition avec beaucoup de sérieux, on sait que si on commence mal la compétition, on va se mettre dans une mauvaise posture, donc nous allons tout faire pour bien entamer cette CAN», a expliqué Aouar en zone mixte, la veille du premier match de la CAN2023 face à l'Angola.

L'ancien joueur de l'olympique Lyonnais estime qu'ils se sont préparés dans de bonnes conditions à la CAN2023.

« On est dans de bonnes conditions. Le terrain est excellent. On n'a pas cette excuse du terrain. On va pratiquer ce qu'on sait faire. Je pense que quant on joue vers 20h il fait plutôt bon, mais l'après- midi, il fera chaud mais on s'est préparés à Lomé à des conditions plus compliqué qu'ici donc ca va».

Enfin, Houssem Aouar a fait savoir qu'il se sent mieux physiquement, lui qu'il revient d'une blessure contractée avec son club de l'As Rome en championnat d'Italie ;« je me sens bien à l'AS Rome après ma blessure. Physiquement aussi j'ai bien travaillé en sélection, je me sens très bien».