Afrique: Sébastien Desabre et la RD Congo veulent aller le plus loin possible

Sébastien Desabre reste très mesuré au moment d'évoquer les ambitions de la RD Congo dans la Coupe d'Afrique des nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023.

« On est sur une phase de reconstruction. On veut reconstruire et en même temps performer. On avait comme projet d'aller à la CAN 2025 vu notre parcours mal engagé dans les éliminatoires pour cette CAN. Mais finalement on est là. On va se lancer dans la compétition avec un double objectif : aller le plus loin possible et continuer à travailler sur le renouvellement de notre équipe », a confié l'entraineur français à CafOnline.

La RD Congo est arrivée vendredi à San Pedro, le camp de base du groupe F que les Léopards partagent avec le Maroc, la Zambie et la Tanzanie.

« On s'est bien préparés. On a fait un bon stage. Les joueurs sont très bien concernés. J'ai aussi beaucoup de joueurs qui vont découvrir leur première CAN. On sent une fraicheur et une grosse motivation pour défendre les couleurs du pays », a indiqué Desabre qui connait la compétition pour avoir emmené l'Ouganda à sa première CAN en 41 ans en 2019 en Egypte.

La RD Congo débutera son tournoi le 17 janvier prochain contre la Zambie. « Le premier match est toujours important dans une compétition mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres matchs aussi. Pour la confiance, c'est toujours important de bien débuter », rassure Desabre. Puis les Léopards affronteront le Maroc le 21 janvier avant de terminer la phase de groupes à Korhogo contre la Tanzanie le 24 janvier.