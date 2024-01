Afrique: Alexander Djiku - 'On a pris un but contre le cours du jeu'

Alexander Djiku est le genre de joueur qui met en avant d'abord la prestation collective Buteur face au Cap-Vert lors de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Djiku s'est mué en héros lorsqu'il a sauvé une balle de but à la place de son gardien sur une tentative de Bebe (72e). Une prestation XXL qui lui a valu le prix d'Homme du Match TotalEnergies.

"On aurait mérité un match. Au moment où l'on se sentait bien, on prend ce second but, alors qu'on menait dans le jeu. On n'avait des occasions, on a pas su les concrétiser et sans ça on ne pouvait pas gagner". a déclaré le défenseur des Black Stars.

Défait par les Requins Bleus, le Ghana est dernier du Groupe B avec zéro point. Les Black Stars sont déjà en quelque sorte au pied du mur : "J'étais dans l'équipe lors de la dernière CAN CAF, notre élimination au premier tour reste le pire souvenir de ma carrière et je ne veux pas revivre comme toute l'équipe d'ailleurs."

En effet, le Ghana reste sur une désillusion en Coupe d'Afrique des Nations. Les hommes de Chris Hughton devront se relancer face à l'Égypte, tenue en échec face au Mozambique 2-2, jeudi.