Afrique: Echos de la conférence de presse - des couacs notés lors du premier face-à-face

Micros désastreux

Pour qui connait ce que représente la conférence de presse d'avant-match aux yeux des journalistes, sait qu'elle est symbolique. Du coup, la Caf devra apprendre à mieux organiser ces rendez-vous. Déjà la salle était trop petite pour contenir les journalistes qui ont fait le déplacement. Certains ont du se mettre debout derrière les chaises pour assister à la conférence. Pire encore, il y a des micros qui ne marchaient pas. Malheureusement pour les journalistes sénégalais, c'est celui d'Aliou Cissé et un des micros baladeurs pour les questions qui faisaient défaut. Et si les confrères de la presse écrite se débrouillaient pas mal pour prendre note, les journalistes de l'audiovisuel devront avoir beaucoup de difficultés à récupérer du bon son à émettre. Ce sont des couacs à signaler et à corriger au grand bonheur des journalistes venus à Yamoussouro pour couvrir la Can-2023

Traduction infidèle

Les deux traducteurs envoyés par la Caf pour la Conférence de presse d'avant-match du Sénégal, n'ont pas toujours traduit fidèlement les questions et / ou réponses fournies lors des échanges. Déjà, la traduction (anglais vers français et l'inverse) était simultanée. Ce qui a fait perdre beaucoup de temps. Pire encore, nos amis traducteurs faisaient pratiquement des résumés. Et qui comprend les deux langues sait que les traducteurs du jour laissaient parfois des dates ou anecdotes importants dans les réponses de Kalidou Koulibaly ou Aliou Cissé. Et certains journalistes pourraient ne pas avoir d'informations complètes par rapport à ce qui s'est dit lors de ce face-à-face.

Quand le journaliste gambien induit Cissé en erreur

Il y a de ces journalistes qui aiment jouer avec les dates sans prendre le temps et la peine de tout vérifier. Et ce qui est arrivé à notre confrère gambien. Une erreur de date qui pourrait être reprise par certains. Le journaliste Gambien à Aliou Cissé : «En 2006 tu étais le capitaine de l'équipe nationale éliminée par la Gambie au Sénégal. Aujourd'hui, en tant que coach que ressentez-vous au moment de retrouver cette équipe gambienne ?»

Aliou Cissé à l'entame de sa réponse a fait savoir au confrère qu'il avait décroché avant 2006. Seulement, ce qu'il faut ajouter est que le match en question a eu lieu en 2008. C'était lors des qualifications combinées Can/Mondial 2010 sous la houlette de Lamine Ndiaye sur le banc des «Lions». A l'aller, le Sénégal avait fait match nul blanc en Gambie. C'était le dimanche 08 juin 2008. Le match retour s'est joué à Dakar, le 11 octobre 2008. Le match nul (1-1) avait ainsi éliminé les Lions de la Can-2010 et du Mondial de la même année.

Côte d'Ivoire, invité-surprise

Alors que la conférence de presse battait son plein et que tout le monde était concentré sur les débats, surgit subitement de nulle part un son dans la salle qui a imposé un arrêt d'environ une minute. Erreur technique ? Personne ne sait. En tout cas pendant une minute le tube amplifié par la sonorisation de la salle, a retenti. On ignore le chanteur, mais c'est un son pour l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Et à chaque fois que le chanteur criait «Eléphants !», certains confrères répondaient en blaguant : «Lions !». Ceci malgré la mine menaçante de la dame qui cordonnait la conférence de presse. Elle a beau fait signe à la régie pour mettre fin à la récréation, la musique a retenti de plus belle. Ce qui a fait même rire Aliou Cissé et Koulibaly.

A la recherche effrénée du wolof

Après la conférence de presse, les journalistes audiovisuels dont la Rts, la Rfm et Walf, ont envahi le couloir pour avoir une réaction du coach et son joueur en wolof. Seulement, le chargé de Com de la Fédé a simplement décliné l'offre. Et malgré l'insistance des confrères qui sont suivi Cissé jusque dans la voiture, Monsieur Fédé n'a pas changé d'avis. Ne voulant pas rentrés bredouilles, ils se sont finalement rabattus sur le directeur technique national Mayacine Mar pour avoir du son à passer dans leurs éditions en wolof.

(Envoyés spécaux)