Maroc: Casablanca - Réunion consacrée à la stratégie de couverture médiatique de la CAN-2023

Casablanca — Une réunion a été organisée, samedi soir à Casablanca, autour de la stratégie générale de couverture par les médias marocains de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), qui se déroule du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire.

Organisée par l'Association nationale des médias et des éditeurs (ANME), cette réunion, marquée par la distribution d'uniformes pour l'équipe médiatique marocaine accréditée pour couvrir cet événement continental, a mis l'accent sur le programme de travail des représentants des médias marocains.

À cette occasion, le président de l'ANME, Driss Chahtane a affirmé que la délégation marocaine, composée de 140 journalistes, font office d'ambassadeurs du Royaume, notant qu'elle est ainsi appelée à représenter le Maroc de la meilleure manière possible et à être à la hauteur de cet événement majeur et de la confiance qui lui a été accordée.

Par ailleurs, le président de l'association a exprimé son espoir que cette délégation médiatique soit un soutien pour l'équipe nationale, en les encourageant à toutes les étapes de cette compétition africaine, afin de concrétiser le rêve de remporter le titre continental, soulignant que toutes les dispositions logistiques ont été prises pour faciliter le voyage, le séjour et les déplacements de la délégation en Côte d'Ivoire.

Il convient de rappeler qu'une convention de partenariat portant sur la couverture d'événements sportifs a été signée mercredi dernier à Rabat, entre le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, l'ANME, la Fédération royale marocaine de football et le Comité national olympique marocain (CNOM), dans le but d'assurer une meilleure organisation du travail des journalistes pour leur permettre de couvrir les événements sportifs prévus au Maroc et à l'échelle internationale, à l'instar de la CAN et des Jeux olympiques Paris 2024.