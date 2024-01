Afrique du Nord: Ouargla - Exportation de plus de 65.000 litres d'oxygène liquéfié vers la Libye

OUARGLA — Une quantité de 66.000 litres d'oxygène liquéfié a été exportée dimanche depuis l'Unité de production des gaz industriels d'Ouargla, par Calgaz-Algérie, vers la Libye, a-t-on appris des responsables de l'unité.

Cette quantité est acheminée à bord de deux camions-citernes d'une capacité de 22.000 litres chacune, appartenant à une entreprise libyenne pour être suivis fin de cette semaine d'une troisième quantité similaire, via le poste frontalier terrestre algéro-tunisien "Bouchebka", wilaya de Tébessa, a détaillé le directeur de l'unité d'Ouargla de Calgaz, Nadjib Khedim.

Cette opération est la troisième du genre après l'exportation en 2021 vers le même pays de quantités similaires de gaz industriels, oxygène et nitrogène liquéfiés à divers usages industriel, alimentaire, pétrochimique et médical, a rappelé le même responsable, avant de dévoiler qu'autres cargaisons d'Azote et d'oxygène seront également exportés vers la Tunisie.

Cette entité économique s'emploie depuis sont entrée production à satisfaire la demande en matière des gaz industriels, à promouvoir l'exportation, et approvisionner les entreprises nationales et étrangères opérant dans les secteurs pétroliers et pétrochimiques en gaz industriels nécessaires, et les établissements de santé en oxygène médical liquéfié.

Coiffant deux unités de production à Ouargla et Laghouat, l'entreprise Calgaz-Algérie sera renforcée d'une troisième entité de production de gaz au niveau de la wilaya d'Adrar en vue de rapprocher les points d'approvisionnement et de commercialisation des gaz industriels de ses clients à travers le territoire national.