Afrique: CAN2023 /Algérie - Anthony Mandrea « Il faudra tout faire pour bien entamer cette compétition »

interview

Le portier de l'équipe nationale, Anthony Mandrea a estimé cet après- midi en zone mixte, au stade du lycée classique de Bouaké que lui et ses coéquipiers son prêts pour entamer cette CAN avec un succès contre l'Angola, demain au stade de la paix.

Demain vous ferez votre entrée en lice durant cette CAN2023, après une participation ratée au Cameroun, comment se présente cette compétition pour vous ?

Le passé c'est le passé. Maintenant, il faut vivre au présent et on va négocier match après match, à commencer par le match de demain contre l'Angola. On a eu une bonne préparation pour pouvoir se mettre au point sur le plan tactique, technique et physique. En fait, nous avons très bien travaillé maintenant on verra par la suite.

Demain, ce sera la première rencontre du tournoi face à l'Angola, on connait l'importance du premier match, n'est- ce- pas ...

On l'a prend du bon bout parce qu'on a très bien travaillé. Il y a une bonne ambiance dans le groupe. toutefois, dans un match tout peut se passer, mais je pense que le travail effectué tout au long du stage et la préparation a été bien fait pour tout le monde.

L'équipe s'est préparée au Togo, on imagine que vous aviez trouvé le même climat ici en Côte d'Ivoire ?

%

Effectivement, ce stage était très bénéfique pour nous. Nous avons très bien travaillé dans des conditions climatiques similaires. Maintenant, on est arrivé au jour « j », il faudra tout faire pour bien entamer cette compétition.

Quel est ta réaction avec les deux autres gardiens, M'bolhi et Zeghba ?

Il y a une bonne relation et surtout une relation seine qui nous permet de tirer vers le haut chacun de nous. En évoquant Rais, je dirai que c'est un grand homme de la sélection. J'apprends beaucoup à coté de lui.

Comme vous l'aviez constaté, le public étaient nombreux à vous attendre aujourd'hui pour vous saluer, un commentaire. ;

C'est le 12e homme. On a la chance de les voir avec nous, ça va bous donner la force pour se surpasser durant cette CAN, quant on n'a pas ce soutient on se sent amoindris, maintenant, on doit profiter de leur présence afin de donner le meilleur de nous même.