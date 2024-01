Algérie: Le Conseil de la nation célèbre yennayer avec la communauté nationale à Francfort

ALGER — Le Conseil de la nation a célébré, à Francfort (Allemagne), le nouvel an amazigh avec la communauté nationale, et ce, dans le cadre du "renforcement de l'esprit de solidarité entre les enfants de la même patrie et de la préservation de l'identité nationale et de la diversité culturelle algérienne", a indiqué dimanche un communiqué du Conseil.

"Le Conseil de la nation, représenté par la Commission des Affaires étrangères, de la Coopération Internationale et de la Communauté algérienne à l'étranger, a pris part, samedi, aux célébrations du nouvel an amazigh organisées conjointement par l'Association algérienne des étudiants et académiciens et le Consulat général d'Algérie à Francfort", note le communiqué.

Ces célébrations étaient l'occasion d'écouter les préoccupations des Algériens établis en Allemagne, "dans le cadre de l'intérêt accordé à la communauté nationale à l'étranger par l'Algérie nouvelle, dont les fondements ont été posées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", selon la même source.

En outre, ces célébrations ont permis de "renforcer l'esprit de solidarité entre les enfants de la même patrie, mais aussi de préserver l'identité nationale et la diversité culturelle algérienne", conclut la même source.