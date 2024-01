Afrique: CAN 2023/Algérie/Angola - 'Nous sommes confiants et prêts pour la compétition'

BOUAKE (Côte d'Ivoire) - Le capitaine de l'équipe algérienne de football Riyad Mahrez, a déclaré dimanche que les "Verts" étaient "confiants et prêts" à entamer la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire, à 24 heures de leur entrée en lice lundi face à l'Angola, au stade de la Paix à Bouaké (21h00, algérienne), à l'occasion de la 1re journée (Gr.D).

"On s'est bien préparé comme toutes les équipes, nous avons des ambitions, nous devons bien entamer la compétition, après on verra, match après match. Il y'a des joueurs qui ont fait déjà plusieurs phases finales, d'autres qui vont découvrir le tournoi pour la première fois. Le plus important est le match de ce lundi, nous sommes confiants et prêts", a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse tenue au stade de la Paix.

"Le groupe vit bien, tout se passe bien, on a bien travaillé, on sera prêt pour demain, avec la nécessité de gagner ce premier match", a ajouté Mahrez, qui s'apprête à prendre part à sa 5e phase finale de la CAN, après 2015, 2017, 2019, et 2021.

Lors de la précédente édition au Cameroun, l'Algérie a raté sa participation en se faisant éliminer dès le premier tour du tournoi, réalisant un triste bilan de deux défaites et un nul. Pour le sociétaire d'Al-Ahly Djeddah (Arabie saoudite), les données ont changé cette année.

%

"En 2021, il y'a eu beaucoup de circonstances avec le Covid-2019 et le temps court de préparation, c'était un peu difficile de travailler. Là, tout le monde est arrivé en même temps, on s'est retrouvé ensemble dans un autre pays (stage de Lomé au Togo, NDLR). La sérénité est là, mais elle ne fait pas gagner un match. J'ai la conviction que nous sommes prêts pour le début de la compétition", a tenu à rassurer.

Pour ce match inaugural du groupe D, la sélection algérienne sera soutenue par des centaines de supporters qui ont fait le déplacement en Côte d'Ivoire, un soutien de taille, estime l'ancien joueur de Manchester City (Angleterre).

"On a vraiment besoin de nos supporters, on sait l'importance qu'ils ont quand ils sont là. Nous avons vu des vidéos d'eux dans les avions sur les réseaux sociaux, nous sommes excités à l'idée de jouer devant nos fans", a-t-il conclu.

L'autre match du groupe, mettra aux prises mardi le Burkina Faso à la Mauritanie au stade de Bouaké (15h00, algérienne). Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures troisièmes se qualifient pour les 1/8es de finale de l'épreuve.