Algérie: Le président de la République veille constamment sur la prise en charge des préoccupations du citoyen

RELIZANE — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a affirmé, dimanche à Relizane, que le président de la république, M. Abdelmadjid Tebboune, veille constamment sur la prise en charge des préoccupations du citoyen.

Le ministre a souligné, dans une déclaration à la presse après avoir suivi une présentation sur le fonctionnement du portail électronique d'enregistrement des plaintes et d'échange de correspondance au siège de la commune de Hmadna, dans le cadre de sa visite d'inspection dans la wilaya, que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, place le citoyen au centre des intérêts afin de prendre en charge ses préoccupations dont celle de lui assurer une vie décente et d'améliorer ses conditions.

"Le portail électronique, mis en oeuvre en coordination avec les services du médiateur de la République, s'inscrit dans le cadre de la modernisation des équipements publics et permet d'assurer un traitement optimal des plaintes et requêtes des citoyens, et d'améliorer la coordination entre différents secteurs dans le cadre de la lutte contre la bureaucratie, le renforcement de la transparence et la modernisation du service public", a déclaré le ministre.

En inspectant une école primaire et une salle de soins dans la localité de Houaoura, relevant de la commune de Jdioua, Brahim Merad a insisté sur l'intérêt accordé par les hauts responsables du pays à l'amélioration des conditions de scolarité, du chauffage et de la restauration scolaire et à la prise en charge sanitaire.

Le ministre poursuit sa visite dans la wilaya par l'inspection de projets de développement et économiques, à l'instar de la ferme pilote "Bensaha Bouziane" dans la commune de Jdioua et d'unités de production dans la zone industrielle de Sidi Khettab.

M. Merad présidera également la cérémonie d'installation du nouveau wali de Relizane.