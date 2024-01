Afrique: CAN - L'ambiance festive à Yamoussoukro

Drapeaux flottant dans les principales rues de la ville, accrochés à des véhicules ou encore arborant des restaurants et autres boutiques, personnes habillées de maillots ou arborant des écharpes, visages peints : tous aux couleurs de la Côte d'Ivoire, la ville de Yamoussoukro est aux couleurs de la Coupe d'Afrique des nations de football qui a débuté samedi dernier, en Côte d'Ivoire.

Dans la capitale administrative du pays située à plus de 200 km de celle économique, Abidjan, l'ambiance est festive. « Cela fait beaucoup d'années qu'on attend la CAN. Je suis très content de cette Can que nous accueillons pour la deuxième de son histoire. On doit tous être mobilisés. On doit vivre la CAN », s'enthousiasme Yacouba, habitant de Yamoussoukro, maillot de la Côte d'Ivoire sur les épaules.

Au grand marché comme dans les rues de la ville, le commerce des articles d'animation sportif connait désormais son plein essor : tee-shirt et maillots, gadgets à l'effigie du drapeau national, bracelets, chapeaux, et divers articles ont pignon sur rue. Les vendeurs de maillots, pour la plupart de jeunes, accostent les passants.

«Les maillots se vendent bien. Mais il faut que les gens viennent encore acheter pour faire vivre la CAN. C'est un grand évènement pour nous. Les prix sont abordables. Elles varient entre 4000 et 6000 FFCFA », confie Dramane Yao, vendeur de maillots et de gadgets. En effet, la Fan zone installée à la Place Jean Paul 2 a refusé du monde ce samedi lors du match opposant la Côte d'Ivoire face à la Guinée Bissau (2-0).

« L'ambiance ici, c'est comme celle du stade. On regarde les matchs ensemble, on fait des commentaires, on crie sur les joueurs. On supporte ensemble dans une très bonne ambiance », affirme un supporter. Ainsi, les Eléphants de la Côte d'Ivoire ont mis le feu à la Place Jean Paul 2.

Avec leurs deux buts marqués et la ferveur de la CAN a monté d'un cran. Coup de klaxons à vous casser le tympan, effusion de joie, véhicules arborant des couleurs de la Côte d'Ivoire roulant à vive allure, l'ambiance a été électrique dans la ville de Yamoussoukro après la victoire de la Côte d'Ivoire.

(Envoyés spécaux)