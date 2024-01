Tunisie: 'Behind The Mountains' de Mohamed Ben Attia, une fiction entre réalisme et surnaturel

TUNIS/Tunisie — Dans son nouveau film "Behind The Mountains", le scénariste et réalisateur Mohamed Ben Attia collabore une nouvelle fois avec Majd Mastoura qui était également à l'affiche de son long-métrage Hedi en 2016. L'acteur incarne le personnage de Rafik qui se transforme en un superman aux capacités qui défient la loi de gravité.

Présenté en avant-première nationale, samedi dans l'une des salles de Cinéma Pathé de Tunis City, ce film est le troisième long-métrage de Ben Attia, après «Hedi» en 2016 et «Weldi» en 2018. Cette fiction (98') est une coproduction entre la Tunisie (Nomadis Images), la Belgique, la France, l'Italie, l'Arabie Saoudite et le Qatar.

En 2023, le film a fait sa première mondiale à la 80e Mostra de Venise, dans la section Orizzonti, puis sélectionné à la 67e édition du Festival du Film de Londres -BFI, dans la section «Dare», au 38e Festival international du film francophone de Namur (FIFF) et à la 3e édition du Red Sea International Film Festival - RSIFF, dans la compétition internationale. Il est lauréat du Prix de la presse à la 34e édition du Festival du film arabe de Fameck/Val de Fensch (France).

Le film s'ouvre par un flach-back montrant Rafik dans un état incontrolable en train de casser les équipements sur son lieu de travail. Par la suite, il tente de voler ou de se suicider avant d'être ammené au poste de police. Après avoir passé quatre ans en prision, l'envie de voler chez Rafik le guide vers les hauteurs du Nord-Ouest (région de Ain Drahem).

%

Ce personnage qui s'exprime rarement par les paroles entame une aventure en compagnie de son fils, Oussama, après l'avoir enlevé près de son école, à Tunis. Le duo qui se connaît à peine fait la connaissance d'un berger, (Samer Bicharat), qui les accompagne dans leur escapade jusqu'à arriver derrière une montagne en forme de Dragon.

Après avoir sauvé sa vie alors qu'il faisait sa première tentative de voler, le berger va l'aider à réaliser ce vol libérateur qui est l'ultime refuge pour Rafik. Le trio finira par faire éruption dans une maison au milieu de la forêt, chez un couple et leurs trois enfants. Rafik décide de s'infiltrer de force chez ce couple, interprété par Wajdi (Helmi Dridi) et Najoua (Salma Zeghidi), ayant choisi de s'installer au milieu de la nature.

Ben Attia a parfaitement réussi son choix du cadre naturel et l'étendue des lieux ce qui a encore donné davantage de possibilités à Rafik en quête de liberté de tout ce qui l'accable à l'intérieur. Le scénariste et réalisateur explique le choix de l'acteur principal pour dans "un rôle écrit spécialement pour Majd Mastoura". Malgré leurs différences, le personnage de Rafik tout comme celui Hedi dans son précédent film, se rejoignent et incarnent cette révolte qui habite chacun d'eux.

Avec un héros capable de voler, Ben Attia livre une fiction qui valse entre réalisme et surnaturel. Ce film offre une évasion visuelle et entraîne le spectateur dans l'aventure d'un personnage voulant se libérer du poids d'un quotidien monotone et défier ses capacités humaines. Le récit de Ben Attia éveille une envie de suivre ses rêves et braver l'impossible.

La sortie de "Behind The Mountains" (Par-Delà les Montagnes", titre en français, "Oura El Jebel", titre en arabe) aura lieu à partir de ce mercredi 17 janvier dans plusieurs salles de la République.