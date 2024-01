Afrique: La Gazette de la CAN - Les déboires de la Gambie

Les Scorpions de Tom Saintfiet ont eu chaud

Un match amical au Maroc annulé tardivement, un bras de fer entre les internationaux et la tutelle pour des histoires de primes, et enfin un départ en Côte d'Ivoire retardé après un grave accident technique de l'avion transportant la délégation gambienne. Les derniers jours ont été particulièrement agités chez les Scorpions du sélectionneur Tom Saintfiet.

On la tient, cette première affaire de primes liées à la participation d'une sélection nationale à la coupe d'Afrique des Nations. Sympas, les Camerounais, qui furent pendant des années les grands animateurs de cette story devenue rituelle, ont abandonné leur premier rôle à d'autres, depuis que Samuel Eto'o, le président de la fédération (Fecafoot), a décidé de mettre de l'ordre dans cette question génératrice de conflits.

Cette année, ce sont les Gambiens qui ont dégoupillé les premiers. Mais les Scorpions auraient pu ne jamais profiter des 500.000 euros de prime collective obtenue du gouvernement, après avoir annulé l'entraînement public du 9 janvier à l'Independance Stadium de Bakau -- provoquant la colère des supporters, dont certains ont commis des actes de vandalisme -- et menacé de ne pas se rendre en Côte d'Ivoire pour la phase finale de la CAN.

Les joueurs souhaitaient que cette somme correspondant à la prime de qualification pour la compétition soit versée dans les plus brefs délais. L'Etat s'est exécuté sur les hautes instructions d'Adama Barrow, le président de la République, absent ce jour-là du territoire national pour cause de déplacement à l'étranger, et désireux de s'épargner un clash malvenu avec les joueurs juste avant la compétition.

Au lendemain de ce bref mais vigoureux conflit, les Scorpions sont donc montés dans un avion de la compagnie Air Côte d'Ivoire afin de rejoindre -- via Abidjan -- Yamoussoukro. Mais après dix petites minutes de vol, le commandant de bord a demandé à faire demi-tour et à poser son zinc sur le tarmac de l'aéroport international de Banjul, la capitale gambienne. La cause de cette urgence ? Un problème d'alimentation en oxygène dans la cabine, qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.

C'est ce qu'a expliqué Tom Saintfiet, le sélectionneur belge des quarts-de-finalistes de la CAN 2022 au Cameroun. « Nous nous sommes tous endormis. D'ailleurs, après l'atterrissage, tous les joueurs ne se sont pas réveillés immédiatement. Nous avons failli être intoxiqués au monoxyde de carbone. Si l'avion avait continué à voler 30 minutes de plus, nous serions tous morts », a déclaré à la presse gambienne le Flamand, forcément marqué par ce grave incident. Rappelons que la Gambie est la seule sélection à n'avoir disputé aucune rencontre de préparation avant la CAN. Un désistement de dernière minute que les Marocains n'ont que très modérément apprécié, obligeant la fédération royale à modifier les plans des Lions de l'Atlas et à leur trouver d'urgence un nouvel adversaire.

20 000 bénévoles formés

20.000 bénévoles de la 34e Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football en Côte d'Ivoire ont été formés du 9 au 11 janvier 2024 dans les villes hôtes qui accueillent la compétition et dans plusieurs autres communes où sont organisés des Villages Akwaba. Ces jeunes ivoiriens ont été recrutés par le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique à travers l'Office du service civique national (Oscn).

La formation a porté sur la responsabilité citoyenne du bénévole, l'éducation à la communication et l'initiation au tourisme, la sécurité routière, l'environnement, ainsi que la sensibilisation aux violences et au harcèlement en milieu de travail, y compris les aspects liés au genre. A Abidjan, ce sont 8.329 bénévoles qui ont été formés. Plus de 3.000 d'entre eux venant des communes d'Abobo et Anyama ont suivi la formation au centre culturel d'Abobo.

Les autres bénévoles venant des autres communes du district autonome d'Abidjan ont été formés à la Bourse du travail de Treichville. A San Pedro, ce sont 1.916 bénévoles qui ont été formés. A Yamoussoukro, Bouaké et Korhogo, autres villes hôtes de la CAN, ce sont respectivement 1.568, 3.404 et 2.192 bénévoles qui ont reçu cette formation. Les autres villes du pays concernées par le programme, à savoir 36 sur l'ensemble du territoire, ont accueilli les formations dans leurs mairies respectives.

Rigobert Song adresse un message au public camerounais

Rigobert Song a adressé un message à l'endroit des fans. Le sélectionneur des Lions Indomptables a invité tous les Camerounais à pousser l'équipe jusqu'au bout de la compétition. Récemment, le sélectionneur des Lions Indomptables a décidé de s'adresser aux fans. Rigobert Song a invité les fans à les soutenir pour la CAN 2023, puisque le Cameroun a son mot à dire dans la compétition. «J'invite tous les fans de l'équipe du Cameroun à supporter les Lions Indomptables qui vont aborder la compétition bientôt.

On compte énormément sur vous. Apportez-nous ce soutien, parce que nous savons que nous avons notre mot à dire. Je compte sur vous et je pense que ça va aller. A bientôt », a déclaré Rigobert Song dans une petite vidéo publiée sur les réseaux sociaux. C'est la première fois que Rigobert Song dirige les Lions Indomptables à une Coupe d'Afrique des Nations. Cependant, le sélectionneur camerounais a déjà dirigé l'équipe lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Passons à un tout autre sujet à présent, celui des primes accordées aux Lions Indomptables.

La tutelle camerounaise a ainsi des assurances sur la question des primes. C'était devenu une sorte de coutume avec les Lions indomptables. A l'aube de chaque compétition majeure, la question des primes revenait systématiquement avec une grande acuité. Détournements, mésententes entre Fédération, ministère des Sports et ministère des Finances, la situation était devenue un véritable feuilleton à chaque grand rendez-vous des Lions Indomptables.

Cette fois, le gouvernement a décidé de prendre les choses en main pour garantir aux Lions une CAN apaisée qui devrait les conduire vers un nouveau sacre, d'autant plus que le premier de l'histoire du Cameroun avait été glané en terre ivoirienne. Ainsi, à Yamoussoukro, le ministre des Sports du Cameroun n'a pas manqué de formuler les assurances du gouvernement sur l'éternelle question de primes.