Tunisie: EST - Miguel Cardoso évoque ses priorités - «La Ligue des champions, un challenge personnel !»

Le technicien portugais s'est présenté en homme averti, maîtrisant parfaitement son sujet. Le contact étant établi depuis deux mois, déjà, Miguel Cardoso a eu le temps de visionner l'équipe, de définir ses priorités, et même de bien connaître le public "sang et or", la "Curva Sud", notamment.

C'est un Miguel Cardoso plutôt décontracté, sûr de lui, et maîtrisant parfaitement son sujet qui s'est présenté, hier, aux médias. "Accepter d'entraîner l'Espérance de Tunis a été comme une évidence pour moi. Le fait que je sois portugais m'a beaucoup facilité la chose étant donné que nos cultures sont proches", a déclaré le nouvel entraîneur "sang et or" au début de son allocution avant d'évoquer la nature des négociations avec le président de l'Espérance, Hamdi Meddeb : "Les négociations n'étaient pas longues. Nous sommes entrés directement dans le vif du sujet et nous ne nous sommes pas attardés à régler tous les détails".

"La culture de la gagne et les titres, dans l'ADN de l'Espérance"

Interrogé sur les objectifs qu'on lui a tracés, Miguel Cardoso a répondu : "Quand on vient entraîner l'Espérance de Tunis, on n'a pas besoin de parler d'objectifs. La culture de la gagne et les titres, cela fait partie de l'ADN de l'Espérance. Pour moi, chaque match doit être gagné. Et quand on gagne les matches, on remporte forcément les titres.", a-t-il affirmé, l'air bien sûr de lui.

Et si Miguel Cardoso semble savoir où mettre les pieds bien que ce soit la première fois qu'il entraîne en Tunisie et en Afrique, c'est que le contact établi avec le club "sang et or" ne date pas d'hier : "Je suis l'équipe depuis que j'ai été contacté il y a deux mois. J'ai visionné des matchs. Et même si j'entraîne pour la première fois en Afrique, j'ai eu l'occasion de disputer la Coupe de l'Uefa comme entraîneur.

J'étais aussi finaliste en Coupe de l'Uefa comme entraîneur adjoint. Puis, j'ai fait mon apprentissage du football à Porto, un club qui a aussi la culture de la gagne. Je sais ce qu'on attend de moi.Je suis venu à l'Espérance de Tunis pour gagner des titres. Quant à la Ligue des champions, c'est un challenge personnel. Je ferai tout pour".

"Les supporters, une force pour l'équipe"

Durant ces deux derniers mois, Miguel Cardoso n'a pas visionné seulement le jeu de l'équipe puisqu'il a aussi sa petite idée sur le public espérantiste : "J'ai eu l'occasion de visionner l'ambiance au sein du stade. J'ai ma petite idée sur la ferveur des supporters "sang et or", la Curva Sud notamment. J'appelle les supporters espérantistes à venir nombreux nous encourager lors des matches que nous disputerons à domicile, car ils constituent une force pour l'équipe".

Interrogé s'il compte faire des recrutements durant le mercato hivernal, le technicien portugais a prôné la continuité tout en donnant un avis positif sur la qualité de l'effectif: "Je ne viens pas ici pour tout changer et faire une révolution au sein du club. Je trouve que l'effectif actuel est composé de joueurs de bonne qualité. Cela dit, tant que le mercato est ouvert et si une opportunité se présente pour recruter un joueur qui soit réellement capable de donner une plus-value au jeu de l'équipe, dans ce cas je ne serai pas contre son recrutement.", a-t-il dit avant de poursuivre : "Je suis heureux de pouvoir collaborer avec Tarek Thabet, une icône du club. Ensemble, et avec le concours des membres du staff qui étaient déjà en place, j'apprendrai à mieux connaître l'équipe et à travailler ensemble sur un véritable projet sportif. Pour moi, c'est important que, quand je quitterai le club, je laisserai mon empreinte".

Notons que lors de la conférence de presse tenue hier pour présenter Miguel Cardoso, Tarek Thabet a été présent aussi en sa nouvelle qualité de manager général: "Comme je l'ai toujours dit, je servirai l'Espérance de n'importe quel poste. Être manager général implique de nouvelles prérogatives, dans la formation des jeunes notamment, et ce dans la perspective de mieux les préparer à supporter la grosse pression d'évoluer en équipe première. J'ai constaté aussi beaucoup de déchets dans le jeu de certains jeunes. Ma mission consiste aussi à assurer les conditions de réussite au nouvel entraîneur sans interférer dans son travail".

A la fin de la conférence de presse, Tarek Thabet et Miguel Cardoso ont procédé au passage de témoin. Notons que Miguel Cardoso a signé un contrat d'un an et demi.