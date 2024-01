Afrique: Haythem Jouini sous les radars d'Al Akhdar

Le dauphin de la compétition libyenne va formuler une offre après la CAN.

A 30 ans, l'attaquant stadiste Haythem Jouini pourrait quitter Le Bardo et opter pour le club libyen d'Al Akhdar SC. L'international tunisien est donc sous les radars du club d'El Beida, précisément courtisé par le coach Anis El Bez, technicien d'un club qui joue les premiers rôles en championnat de Libye (second au classement du groupe A derrière Al Nasr Benghazi).

Ancien de l'EST, de Tenerife, Arab Contractors et Tala El Geish d'Egypte, ainsi qu'Al Aïn d'Arabie saoudite, Jouini a déjà connu une expérience en Libye, à Ahly Benghazi en 2021. Coté 800.000 euros sur Transfermarkt, le buteur bardolais est sous contrat jusqu'en 2025 et serait aussi dans les pensées de quelques clubs égyptiens et turcs.

Moatez Nourani vers Adana Demirspor

L'attaquant de l'US Tataouine, Moatez Nourania, natif de 2002 et sous contrat jusqu'en juin 2026, va mettre le cap sur la Super Lig de Turquie où le club d'Adana Demirspor a mis 200.000 dollars sur la table pour s'attacher ses services. L'ailier de l'UST, pur produit de l'ESHS, a jusque-là disputé 9 matchs cette saison, en tant que playmaker ou sur le couloir droit. Fin technicien, il dispose d'une excellente vision de jeu et se distingue par un placement intelligent en situation de relance. Notons, toutefois, que l'UST a quelque peu perdu au change car le joueur est évalué à 250.000 euros sur Transfermarkt.

Clap de fin pour Khaoui avec Al Khor

Saif Khaoui va quitter les Emirats et le club d'Al Khor Fakkan SSC. L'ancien attaquant de Clermont, Caen, Troyes, Tours et l'Olympique de Marseille ne rentre plus dans les plans du coach Nebojsa Jovovic et pourrait retrouver le championnat de France par le biais d'un club de Ligue 1 ou de Ligue 2. A 28 ans, ce gaucher pur est encore bien coté avec une valeur marchande de l'ordre de 2 millions d'euros.

Driss Mizouni vers Bolton

Joueur performant en League One sous la casaque de Leyton Orient, Driss Mizouni, 23 ans, est dans le viseur de Bolton, Barnsley, Oxford United et Wycombe Wandereres. Capitaine de Leyton, Mizouni, milieu défensif prêté par Ipswich Town, est cependant plus proche de Bolton qui en aurait fait une priorité. Le joueur vaut 400.000 euros selon Transfermarkt.