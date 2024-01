Tunisie: Nouveau fonds «Coinnov» - Pour un avenir vert et innovant des PME tunisiennes

Un atelier marquant le coup d'envoi officiel des activités du nouveau fonds «Coinnov» vient d'être tenu à Tunis. Ce fonds s'intègre dans le cadre du projet «Croissance Qualitative pour l'Emploi (CQE)» et annonce une ère nouvelle pour l'innovation, l'investissement et la croissance qualitative en Tunisie.

Le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, en partenariat avec l'Union européenne et le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ), vient d'organiser un atelier marquant le coup d'envoi officiel des activités du nouveau fonds «Coinnov», intégré dans le cadre du projet «Croissance Qualitative pour l'Emploi (CQE)».

Cet événement significatif, rassemblant des figures éminentes du gouvernement, des leaders financiers, des capitaines d'industrie, et des experts en développement économique, annonce une ère nouvelle pour l'innovation, l'investissement et la croissance qualitative en Tunisie.

30 mille euros par bénéficiaire

Nabil Ben Béchir, directeur de l'Unité de gestion du programme par objectif au ministère de l'Industrie, de la composante «Pace-Amit» du projet «CQE», a mis en exergue le rôle actif du programme «Pace-Amit» dans le projet «CQE», avec un impact considérable en faveur de l'initiative tunisienne.

Parmi les résultats remarquables de ce projet, figure la création d'un fonds d'investissement exemplaire, spécifiquement dédié au soutien des petites et moyennes entreprises.

Rappelant le contexte historique entourant la genèse de ce fonds, remontant au 19 décembre 2023, date marquée par une conférence de presse mémorable au ministère de l'Industrie marquant la signature des documents de référence, Ben Béchir a précisé que l'objectif principal de ce programme est de répondre au besoin de financement critique des petites et moyennes entreprises, particulièrement à des stades spécifiques tels que le prototype et la commercialisation, des étapes souvent négligées.

Le fonds «Coinnov», exemplaire par sa conception, alloue spécifiquement 30.000 euros à chaque bénéficiaire, avec un fonds pilote de 1,5 million d'euros. Ben Béchir a détaillé le processus d'acceptation des projets, soulignant l'importance de la participation du secteur public et privé. Il a également, exposé la planification minutieuse des sessions d'acceptation des nominations, avec une période dédiée à la sélection de projets dans les domaines du numérique et de l'environnement.

Sur un autre plan, Nabil Ben Béchir a mis en lumière l'approche novatrice du fonds, insistant particulièrement sur la collaboration, la flexibilité et la transparence, avec la mise en place d'un jury ministériel chargé de superviser l'ensemble du processus.

Ceci sans oublier d'aborder les obstacles traditionnels à l'investissement, tout en soulignant la nécessité impérieuse d'un soutien continu à chaque étape des projets. «En résumé, le fonds «Coinnov» émerge comme une solution concrète pour surmonter les obstacles financiers auxquels sont confrontées les PME tunisiennes, favorisant ainsi l'innovation et le développement collaboratif de manière éloquente», a-t-il assuré.

Stimuler l'innovation et la croissance...

De son côté, Asma Hamouda, cheffe de projet CQE à la GIZ, a souligné l'importance cruciale de la journée à venir, dédiée à une exploration approfondie des objectifs fondamentaux du fonds «Coinnov». Elle a mis en lumière l'engagement inébranlable du fonds envers le renforcement des PME, offrant un accès élargi au financement, des ressources stratégiques et un soutien intégré, le tout dans le but de stimuler l'innovation et la croissance au sein de l'écosystème entrepreneurial.

«Le projet est aligné sur la stratégie du ministère de l'Industrie à l'horizon 2035, mettant particulièrement l'accent sur l'innovation et l'intégration technologique. Deux thématiques majeures ont été examinées de près à savoir l'innovation verte et la transformation digitale, positionnant ainsi le fonds comme un catalyseur essentiel pour ces axes de développement», a-t-elle précisé.

Par ailleurs, Asma Hamouda a mis en avant l'importance de la collaboration entre les divers acteurs de l'écosystème de l'innovation et les acteurs industriels. Elle a souligné la nécessité pour les entreprises de renforcer leur compétitivité et leur efficacité, ouvrant ainsi des voies plus accessibles vers le marché de l'Union Européenne.

Abordant une perspective environnementale, Hamouda a assuré aux entreprises la possibilité de bénéficier du fonds «Coinnov», avec un objectif clair : générer une valeur environnementale. Elle a précisé que ce fonds s'engage à promouvoir la durabilité environnementale au sein de 20 des 40 projets soutenus, démontrant ainsi une vision ambitieuse en faveur de l'équilibre entre développement économique et respect de l'environnement.

Il est à noter que la gestion de ce fonds sera assurée par un consortium composé de «Smart Capital», une société de gestion du secteur privé, et de l'Association des technopoles tunisiens (ATT) pour l'appui technique. Trois axes prioritaires de financement ont été définis : l'innovation, la digitalisation, et la durabilité environnementale.

Dans ce cadre, Alaya Bettaieb, directeur général de «Smart Capital», a expliqué que la société examine les dossiers, les évalue, puis les soumet au jury pour validation ou rectification.

Il a également souligné que le lancement de ce fonds représente une étape majeure dans l'engagement de «Smart Capital» en faveur du développement économique, mettant en avant le rôle crucial des PME dans la création d'emplois et de prospérité, soutenus pleinement par ce fonds.

Pour sa part, Hichem Turki, président de l'ATT, a mis en avant les critères d'éligibilité, en mettant l'accent sur la partie technique du processus. Il a expliqué que l'association évalue techniquement les projets, identifiant un réseau d'experts pour assurer un accompagnement technique tout au long de l'évaluation des dossiers, du diagnostic approfondi à l'implémentation des projets.

Il est aussi à rappeler que la validation des critères d'éligibilité et l'évaluation des dossiers seront effectuées par «Smart Capital», avec le soutien technique de l'ATT. Pour la gestion du fonds «Coinnov», «Smart Capital» développe un portail web dédié qui gère toutes les phases, de la soumission en ligne à la clôture de la session, en passant par l'ouverture de la session et la gestion des notations. La présentation de cette plateforme a permis d'orienter les participants en leur fournissant un guide complet pour naviguer efficacement et accéder aux informations essentielles.